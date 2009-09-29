به گزارش حبرگزاری مهر، دکتر علی زارعی نجفدری مدیرعامل شرکت انتشارات علمی و فرهنگی با اعلام این خبر افزود: مجموعهای از نفیس ترین کتابهای منتشر شده توسط این انتشارات از نخبگان و مفاخرایرانی در حوزه علوم انسانی و با موضوعات دین، فلسفه، تاریخ، فرهنگ و تمدن، ادبیات، هنر و عرفان در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.
وی در ادامه گفت: همچنین آثاری در حوزه کتاب کودک و نوجوان به همراه مجموعه ای از آثار نشر الکترونیک در معرض دید بازدیدکنندگان نمایشگاه فرانکفورت قرار میگیرد.
زارعی نجفدری با بیان اینکه در نشستهای تخصصی با ناشران بین المللی زمینههای همکاریهای مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت عنوان کرد: در فرصتهای پیش بینی شده و در مجامع و نشستهای عمومی نیز روند تحول در تولید و ترجمه در حوزه نشر و کتاب ایران را معرفی خواهیم کرد.
نمایشگاه فرانکفورت که بزرگترین نمایشگاه بینالمللی کتاب جهان محسوب میشود از 22 تا 26 مهر ماه( 14 تا 18 اکتبر 2010) در شهر فرانکفورت آلمان برگزار میشود.
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