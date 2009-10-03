قد بچه های روستایی کوتاه شده است

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آمارها و بررسیها نشان می دهد که قد بچه های روستایی کشور در این سالها کوتاه تر از قبل شده که علت اصلی نیز عدم مصرف روزانه شیر و لبنیات است.

دکتر ایرج حیدری فوق تخصص غدد نیز پیش از این از متوقف شدن رشد قد ایرانیها در 10 سال اخیر به دلیل وجود عوامل مختلف اجتماعی و بهداشتی خبر داده بود.

خسرونیا با اشاره به اینکه قد مردم ژاپن و کره در سالهای اخیر بلندتر شده است، افزود: بررسیها نشان می دهد که مصرف شیر و لبنیات در این کشورها افزایش یافته است.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در عین حال از کم مصرف کردن شیر و لبنیات توسط بچه های روستایی کشور خبر داد و گفت: در سالهای دور، شیر و لبنیات شهرها از روستاها تامین می شد اما حالا محصولات لبنی از شهرها به روستاها می رود.

عدم مصرف شیر و لبنیات در بین بچه های روستایی منجر به سوءتغذیه و در نتیجه کوتاه تر شدن قد آنها شده است خسرونیا

آسیب شناسان اجتماعی معتقدند که فشارهای عصبی با اثر گذاری روی سیستم مغز موجب ایجاد نارسایی هایی می شود که یکی از شایعترین عوارض آن کم اشتهایی است به طوری که بیش از یک ششم بیماریها در جهان نیز ناشی از نبود تغذیه صحیح است.

خسرونیا با عنوان این مطلب که بچه های روستایی مصرف تنقلات را در برنامه غذایی روزانه خود جایگزین شیر و لبنیات کرده اند، افزود: عدم مصرف شیر و لبنیات در بین بچه های روستایی منجر به سوءتغذیه و در نتیجه کوتاه تر شدن قد آنها شده است.

این در حالی است که ژاپنی ها در دهه های اخیر با تحقیق، پیگیری و بهبود روشهای تغذیه برای مردم خود توانسته اند میانگین قد نسل جدید خود را 12 سانتیمتر افزایش دهند.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با تاکید بر مصرف روزانه حداقل 300 سی سی شیر در برنامه غذایی افراد گفت: متاسفانه در کشور برخی افراد که تعدادشان هم زیاد نیست یک استکان شیر هم نمی خورند.

خسرونیا در خصوص تبلیغات افزایش قد نیز گفت: به نظر بنده آنچه در این زمینه تبلیغ می شود، درست نیست و افزایش قد فقط با ورزش و تغذیه مناسب و قبل از 30 سالگی افزایش می یابد.