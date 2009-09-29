نهادهای فرهنگی مانع کهنه شدن اندیشه ها و خاطرات دفاع مقدس شوند

محمد حسین جعفریان دوشنبه شب در حاشیه مراسم شب شعر لاله های سرفراز در حوزه هنری خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: نگاه به فرهنگ و شعر دفاع مقدس مناسبتی، تکراری و از روی رفع تکلیف است و متاسفانه در حال حاضر نگاهی مناسبتی همانند بیلان کاری و برای رفع تکلیف با اطلاعات روتین، و بدون خلاقیت به موضوع فرهنگ و شعر دفاع مقدس دیده می شود.

وی تصریح کرد: در کتب درسی به موضوع دفاع مقدس به صورت صحیح و با فکر پوینده پرداخته نشده است زیرا از یک نظریه پردازی در این حوزه استقبال نمی شود و مدیران تصمیم گیرنده کشور این باور را ندارند لذا ارزش ها در حال نخ نما شدن است.

این جانباز و شاعر دفاع مقدس به راهکارهای آشنایی جوانان با فرهنگ دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: نهادهای فرهنگی و دولت باید مانع کهنه شدن اندیشه ها و خاطرات شوند و رسانه ها نیز به جای بمباران اطلاعات غیرضروری در مسائل مختلف حداقل به اندازه یک برنامه آشپزی و یا یک مسابقه فوتبال از دفاع مقدس صحبت کنند تا نسل سوم بتواند ارتباط لازم را با دفاع مقدس برقرار کند.

نماینده فرهنگی ایران در افغانستان در خصوص جایگاه طنز در شعر دفاع مقدس خاطرنشان کرد: متاسفانه طنز در ادبیات معاصر ما تاکنون بی رنگ بوده است اما باید این دریچه ها باز شود و فضای لازم برای بیان طنز شاعران ایجاد شود و حیطه های نور کشف شود.

وی به ظهور نسل سوم در ادبیات و شعر دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: به نسل سوم باید اطلاعات مفید، با استفاده از خلاقیت داده شود تا بتوانند حرفی برای گفتن در موضوع جنگ داشته باشند.

جعفریان در پایان درباره هجرت شاعران خراسانی به پایتخت گفت: سالهای گذشته به دلیل کمبود امکانات در استان این روند سیر صعودی داشت اما اکنون به دلیل وجود استعدادهای شگرف در استان روند مهاجرت در حال توقف است اما اگر توجه به شعرا کمرنگ و همانند سابق باشد امکان مجدد این اتفاق وجود دارد.

شب شعر لاله های سرفراز با حضور شاعران برجسته دفاع مقدس کشور و استان برگزار شد.