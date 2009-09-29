چهار نظامی دیگر آمریکا در افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، وزارت دفاع آمریکا همچنین روز سه شنبه اعلام کرد از آغاز جنگ تاکنون دست کم 593 نفر از نظامیان این کشور در نتیجه حمله طالبان کشته شدند.

بر اساس این گزارش در سال جاری تاکنون 371 نظامی خارجی در افغانستان کشته شدند که این رقم در مدت مشابه در سال 2008 ، 294 نفر بوده است.

این گزارش می افزاید: در سال جاری 213 نفر از کشته شده های نظامی خارجی از پرسنل ارتش آمریکا بودند.

نظامیان آمریکایی در مکانهای دیگری همچون پایگاه نیروی دریایی در گوانتانامو، کوبا، اریتره، جیبوتی، اتیوپی، اردن، کنیا، قرقیزستان، فیلیپین، سودان، تاجیکستان، ترکیه و یمن حضور دارند.