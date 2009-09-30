دانشجویی از دانشگاه شیراز اخراج نشده است/ لزوم برخورد با 40 دانشجو

محمد هادی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر پرونده تعدادی از دانشجویان متخلف دانشگاه در جریانات چند ماه اخیر در کمیته انضباطی دانشگاه شیراز در دست بررسی است که تا این لحظه منجر به اخراج کسی نشده است.

وی افزود: طی چند ماه گذشته مشخص شد که عده ای کمتر از 40 یا 50 نفر در میان دانشجویان هستند که مستعد و عامل ایجاد تجمعات غیرقانونی هستند که دانشگاه باید با آنها برخورد کند.

رئیس دانشگاه شیراز احتمال وابستگی این عده به تشکیلات خاص را رد کرد و گفت: این افراد خودسر عمل کرده و منجر به بر هم زدن نظم و آرامش محیط دانشگاه می شوند.

وی افزود: دانشگاه به توجه به مسئولیتی که برای ایجاد فضایی آموزشی و علمی دارد متعهد به حفظ نظم و جلوگیری از اخلال است و نمی تواند با این گونه افراد برخود نکند.

صادقی همچنین درباره اخباری که برخی منابع درباره الله اکبر گفتن های شبانه دانشجویان خوابگاهی این دانشگاه مطرح کرده اند به مهر گفت: هیچ گونه گزارشی مبنی بر الله اکبر گفتن شبانه دانشجویان و ساکنین خوابگاههای دانشگاه شیراز دریافت نکرده ایم.