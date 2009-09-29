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۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۹

عزتی:

کارخانه روغن مایع در استان ایلام ساخته می شود

کارخانه روغن مایع در استان ایلام ساخته می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده حوزه جنوبی استان ایلام در مجلس گفت: با ایجاد یک کارخانه روغن مایع در شهرستان آبدانان از توابع این استان موافقت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی صبح سه شنبه در جمع مردم آبدانان اظهار داشت: با موافقت وازت صنایع کارخانه بزرگ روغن مایع در شهرستان آبدانان ساخته می شود.

وی بیان داشت: ساخت این کارخانه با مشارکت 49 درصدی وزارت صنایع احداث می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه ساخت این کارخانه نقش مهمی در توسعه و اشتغالزایی شهرستان آبدانان و کل استان دارد، خاطرنشان کرد: با ساخت این کارخانه 800 نفر مشغول به کار می شوند.

عزتی عنوان کرد: یکی از مهمترین نیازهای استان ایلام مشارکت بخش خصوصی در استان است که متاسفانه کسی تمایل به سرمایه گذاری در استان ندارد.

این مسئول یادآور شد: مسئولان به مردم مناطق محروم و روستانشینان توجه بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 954931

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