کارخانه روغن مایع در استان ایلام ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی صبح سه شنبه در جمع مردم آبدانان اظهار داشت: با موافقت وازت صنایع کارخانه بزرگ روغن مایع در شهرستان آبدانان ساخته می شود.

وی بیان داشت: ساخت این کارخانه با مشارکت 49 درصدی وزارت صنایع احداث می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه ساخت این کارخانه نقش مهمی در توسعه و اشتغالزایی شهرستان آبدانان و کل استان دارد، خاطرنشان کرد: با ساخت این کارخانه 800 نفر مشغول به کار می شوند.

عزتی عنوان کرد: یکی از مهمترین نیازهای استان ایلام مشارکت بخش خصوصی در استان است که متاسفانه کسی تمایل به سرمایه گذاری در استان ندارد.

این مسئول یادآور شد: مسئولان به مردم مناطق محروم و روستانشینان توجه بیشتری داشته باشند.