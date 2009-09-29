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۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

در مازندران؛

اجرای طرح توانمندسازی دختران دانش آموز در برابر آسیبهای اجتماعی

اجرای طرح توانمندسازی دختران دانش آموز در برابر آسیبهای اجتماعی

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران گفت: طرح توانمندسازی دختران در برابر آسیبهای روانی، اخلاقی و اجتماعی در مدارس استان در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، احمد فرهودی صبح سه شنبه در جلسه کمیته پرورشی سازمان در ساری افزود: این طرح در مدارس منتخب راهنمایی و پنجم ابتدایی به مرحله اجرا در می آید.

وی در مورد اهداف اجرای این طرح گفت: افزایش سطح دانش دختران در مورد مسائل مهم زندگی، کمک به شکوفاسازی استعدادهای دختران، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و اثرات سومصرف مواد مخدر در دوران سنی گذر و بحران دانش آموزی و نیز جذب و نگهداشت تحصیلی دختران از اهداف محوری این طرح به شمار می رود.

وی همچنین از اجرای طرح مهارتهای اساسی زندگی در مقطع راهنمایی مازندران خبر داد و افزود: ارتقا مهارتهای فردی و اجتماعی دانش آموزان، مقابله با رفتارهای پر خطر و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در این طرح تعقیب می شود.

به گفته وی این طرح در 15 درصد مدارس دوره راهنمایی مازندران عملیاتی می شود.

فرهودی گفت: با هدف احیای مشاوره در دستگاه تعلیم و تربیت طرح "هر مدرسه یک رابط مشاوره ای" در مدارس کشور به اجرا در می آید.

کد مطلب 954940

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