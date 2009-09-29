هتلهای کرج جوابگوی نیازهای توسعه گردشگری این شهرستان نیست

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: کرج از نظر تعداد هتلها در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تعداد هتلهای آن آنقدر کم است که نمی تواند بسیاری از نیازهای شهرستان در زمینه توسعه توریسم و گردشگری را پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: همچنین به طور کلی کیفیت هتلهای کرج در حد کاملا مطلوبی نیست و نمی تواند به همه خواسته های گردشگران پاسخ دهد.

این مسئول بیان کرد: البته مشکل کرج در زمینه توسعه گردشگری به کمبود هتل منتهی نمی شود و در بسیاری از زمنیه های دیگر نیز مشکل داریم.

فضاهای تفریحی کرج به میزان کافی نیست

کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود نیز عنوان کرد: به عنوان مثال فضاهای تفریحی شهرستان به میزان کافی نیست و مکانهای جذاب نیز به تعداد کافی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص فضاهای تفریحی و مکانهای جذاب موجود نیز همه امکانات لازم فراهم نشده که این امر باعث می شود نتوانیم از همه ظرفیتهای آنها به میزان کافی بهره بگیریم.

توسعه گردشگری در شهرستان کرج نیازمند فراهم کردن همه زیرساختها است

معاون استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود نیز اضافه کرد: توسعه گردشگری در شهرستان کرج نیازمند فراهم کردن همه زیرساختها است و بدون وجود زیرساختها به اهداف مربوطه در زمینه توریسم در شهرستان نخواهیم رسید.

کولیوند یادآور شد: بهره گیری از قابلیتهای بخش خصوصی به ما در شکوفا کردن ظرفیتهای گردشگری کمک می کند و باید شرایطی فراهم کنیم که بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش گردشگری بیش از پیش راغب شود

وی افزود: نباید کرج تنها محلی برای گذر مسافران باشد بلکه باید شرایطی فراهم شود که علاقمندان گردشگری از جاذبه های طبیعی، تاریخی و مذهبی کرج آگاهی پیدا کنند و به بازدید از این جاذبه ها تمایل بیشتری نشان دهند.