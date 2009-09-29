به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلگران گارتنر اعلام کردند که اتصالات پهنای باند به سرعت در تمام دنیا رو به افزایش هستند به طوری که تا پایان سال از هر پنج خانه یک خانه از اینترنت پرسرعت بهره مند است.

این بررسیها نشان می دهد که 422 میلیون خانه در سال 2009 دنیا از اینترنت پر سرعت برخوردارند که این رقم در سال 2008 برابر با 382 میلیون بود.

همچنین پیش بینی می شود که این رقم در سال 2013 به 580 میلیون خانه برسد. این تعداد خانه متصل به پهنای باند حداقل 140 میلیارد دلار درآمد زایی دارند.

برپایه این ارزیابیها، به نظر می رسد با وجود بحران اقتصادی جهانی، وب همچنان در لیست سبد خرید خانواده قرار دارد.

در این خصوص تحلیلگر گارتنر توضیح داد: "گسترش پهنای باند به افزایش خود ادامه می دهد، این رشد به دلیل کاهش قیمت اتصال و رایانه و رشد تقاضا به خصوص از سوی جمعیت بزرگسال است."

براساس گزارش وب نیوز، نفوذ اینترنت با سرعت بالا به روشی قابل تامل در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت است. در پایان سال 2009 در 22 کشور پهنای باند حداقل به نیمی از خانه ها خدمات ارائه می کند.

کره جنوبی کشوری است که در آن 93 درصد از از خانه ها مجهز به پهنای باند هستند. هلند با 88 درصد دومین کشوری است که پهنای باند را به خانه ها عرضه می کند. پس از هلند، کانادا با 81 درصد و آمریکا با 78 درصد در رتبه های بعدی ایستاده اند.

هنگ کنگ، سنگاپور و دانمارک همگی در رتبه پنجم ایستاده اند. تا پایان سال در 11 کشور اروپایی اتصال خانگی پهنای باند به بیش از 50 درصد می رسد. این 11 کشور عبارتند از نروژ، انگلیس، سوئیس، آلمان، فرانسه، بلژیک، ایرلند، اسپانیا، فنلاند، اتریش و سوئد.