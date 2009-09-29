عدم حدنصاب دانش آموزان علت تعطیلی مدارس است

خلیل عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به تعطیلی برخی مدارس در روستاهای غرب استان افزود: در سال تحصیلی جدید برخی مدارس به علت به حدنصاب نرسیدن دانش آموزان مجوز بازگشایی دریافت نکردند.

وی بیان کرد: مدرسه ابتدایی روستای دولاب از بندرلنگه چهار سال پیش به دلیل زیر حدنصاب بودن دانش آموز تعطیل شده که حالا با وجود زیر حد نصاب بودن دانش آموز اهالی این روستا درخواست بازگشایی دارند اما با توجه به اینکه فاصله آن با مدرسه همجوار 700 متر بیشتر نیست مجوزی در این خصوص صادر نشده است.

عمرانی خاطرنشان کرد: روستای کنخ بندرلنگه پیش از این پیش دانشگاهی نداشت که امسال با 18 دانش آموز، اهالی این روستا درخواست راه اندازی پیش دانشگاهی دارند و باتوجه به اینکه دبیرستان این روستا خود ضمیمه مدرسه راهنمایی است و طبق دستورالعمل تعداد دانش آموز زیر حد نصاب بود و امکان راه اندازی پیش دانشگاهی نیست ضمن اینکه این مدرسه با روستای دژگان کمتر از 10 کیلومتر فاصله دارد.

به گفته وی، مدرسه راهنمایی محمدی شهرستان بستک در سال گذشته حداقل آمار دانش آموزی برای راه اندازی داشته و مشروط به تکمیل دانش آموز با ادامه فعالیت آن موافقت شد و امسال متاسفانه به زیر حد نصاب رسید به همین دلیل دانش آموزان به مدرسه همجوار هدایت شدند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش هرمزگان هدف از راه اندازی مدرسه راهنمایی شبانه روستای جناح بستک را دسترسی نداشتن دانش آموزان این روستا به مدرسه عنوان کرد و افزود: 60 درصد این دانش آموزان از خود شهر جناح و مابقی دانش آموزانی بودند که در روستای آنها مدرسه راهنمایی بوده و برای جلوگیری از هزینه های شبانه روزی چون اکثر دانش آموزان در این مدارس به صورت شبانه روزی نمی مانند نسبت به تعطیلی شبانه روزی اقدام شد و در عوض مجوز شبانه روزی برای دبیرستان رشته علوم انسانی صادر شده است.

وی همچنین در مورد دبیرستان امام خمینی شهر بستک گفت: این دبیرستان لازم التوجه بوده و در راستای بخشنامه ساماندهی نیروی انسانی و تقویت رشته های علوم پایه و فنی اکثر دانش آموزان آن با رای کمیسیون در رشته های مختلف ثبت نام و سپس به کاردانش و علوم انسانی در دبیرستان همجوار هدایت شدند و دبیرستان فاقد دانش آموز شد.

عمرانی در پایان یادآور شد: در روستای برکه لاری بستک قبلا مدرسه راهنمایی نبوده است و بعد از هماهنگی لازم و درخواست خاص نماینده حوزه انتخابیه بستک، پارسیان و بندرلنگه این مدرسه راه اندازی شده است.