تنها اردوگاه فرهنگی هرسین در حال تخریب است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت‌الاسلام حمید قبادی صبح سه شنبه در جلسه ای با مسئولان فرمانداری هرسین اظهار داشت: وضعیت فعلی اردوگاه فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان هرسین بسیار نامناسب است.

وی افزود: اردوگاه فرهنگی این اداره، از پروژه‌های سال 72 ستاد منطقه دو کشوری سازمان تبلیغات اسلامی بوده که در سه کیلومتری شهر هرسین به ‌طرف نورآباد قرار دارد.

قبادی تصریح ‌کرد: این پروژه قبلا با مبلغ هنگفتی ساخته شده که در اثر بی توجهی مسئولان وقت وعدم گماردن نگهبان، بخش عظیمی از ساختمان اردوگاه تخریب و مصالح آن نیز توسط افراد سودجو به سرقت برده شده است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان هرسین خاطرنشان کرد: امیدواریم بامساعدت مسئولان استانی و تامین اعتبار لازم، جهت تکمیل و بهره‌برداری این پروژه که کاربرد شهرستانی، استانی و حتی منطقه‌ ای دارد، در آینده شاهد استفاده بهینه از آن در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان باشیم.