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۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۱

تنها اردوگاه فرهنگی هرسین در حال تخریب است

تنها اردوگاه فرهنگی هرسین در حال تخریب است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان هرسین گفت: اردوگاه فرهنگی این اداره در هرسین که تنها اردوگاه این شهرستان محسوب می شود به علت عدم اختصاص بودجه در حال تخریب است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت‌الاسلام حمید قبادی صبح سه شنبه در جلسه ای با مسئولان فرمانداری هرسین اظهار داشت: وضعیت فعلی اردوگاه فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان هرسین بسیار نامناسب است.

 

وی افزود: اردوگاه فرهنگی این اداره، از پروژه‌های سال 72 ستاد منطقه دو کشوری سازمان تبلیغات اسلامی بوده که در سه کیلومتری شهر هرسین به ‌طرف نورآباد قرار دارد.

 

قبادی تصریح ‌کرد: این پروژه قبلا با مبلغ هنگفتی ساخته شده که در اثر بی توجهی مسئولان وقت وعدم گماردن نگهبان، بخش عظیمی از ساختمان اردوگاه تخریب و مصالح آن نیز توسط افراد سودجو به سرقت برده شده است.

 

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان هرسین خاطرنشان کرد: امیدواریم بامساعدت مسئولان استانی و تامین اعتبار لازم، جهت تکمیل و بهره‌برداری این پروژه که کاربرد شهرستانی، استانی و حتی منطقه‌ ای دارد، در آینده شاهد استفاده بهینه از آن در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان باشیم.

کد مطلب 954979

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