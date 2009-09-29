برگزاری نوبت دوم آزمون زبان وزارت بهداشت/ رقابت 1500 نفر در روز جمعه

کی قباد طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون زبان عمومی MHLE یا Ministry of Health Language Exam از سوی وزارت بهداشت برای افراد داوطلب بعدازظهر روز جمعه 10 مهرماه برگزار می شود.

وی اضافه کرد: یک هزار و 500 داوطلب در این آزمون در سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران شرکت می کنند که این آمار بالاترین میزان شرکت کننده در آزمونهای زبان کشوری است.

طاهرنژاد خاطرنشان کرد: داوطلبان می توانند برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از امروز وارد سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir شوند و کارت خود را دریافت کنند.

وی افزود: این دوره نوبت دوم آزمون است و برای فراهم شدن امکان شرکت کنندگان آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی، پیش از برگزاری این آزمون برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، آزمون زبان عمومی MHLE یا Ministry of Health Language Exam از سوی وزارت بهداشت برای افراد داوطلب به منظور ارزیابی توان داوطلب در زمینه تسلط به درک مطلب شنیداری، دستورزبان، واژگان زبان انگلیسی، خواندن و درک مطلب برگزار می شود و نوبت بعدی آن در روز 29 آبان در سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.