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۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

فرشی فرید به مهر خبر داد:

وزرای 5 کشور عضو اکو در نمایشگاه پکو حضور می‌یابند

وزرای 5 کشور عضو اکو در نمایشگاه پکو حضور می‌یابند

وزرای تجارت، فرهنگ و اقتصاد 5 کشور عضو اکو در اولین نمایشگاه چاپ و بسته بندی اکو (پکو 2009) که آبان ماه در مشهد برگزار می شود، شرکت می کنند.

مسعود فرشی فرید دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و  مدیر پروژه این نمایشگاه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر  گفت: این وزرا دعوت ستاد برگزاری این جشنواره را برای حضور پذیرفته اند و در هنگام برگزاری نمایشگاه در آن حضور خواهند یافت.

وی افزود: وزیر فرهنگ تاجیکستان، وزاری فرهنگ و تجارت قرقیزستان، وزرای فرهنگ و اقتصاد ترکمنستان، وزرای اقتصاد و فرهنگ و ورزش ازبکستان و وزرای صنایع و تجارت و فرهنگ و اطلاعات قزاقستان در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد.

اولین نمایشگاه چاپ و بسته بندی اکو (پکو 2009) از 28 آبان تا 2 آذر در محل نمایشگاههای بین المللی مشهد برگزار می شود.
این نمایشگاه  را شرکت بازدید به نمایندگی از اتحادیه صادر کنندگان خدمات صنعت چاپ ایران برگزار می کند.

 

کد مطلب 955016

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