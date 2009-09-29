مسعود فرشی فرید دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و مدیر پروژه این نمایشگاه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این وزرا دعوت ستاد برگزاری این جشنواره را برای حضور پذیرفته اند و در هنگام برگزاری نمایشگاه در آن حضور خواهند یافت.



وی افزود: وزیر فرهنگ تاجیکستان، وزاری فرهنگ و تجارت قرقیزستان، وزرای فرهنگ و اقتصاد ترکمنستان، وزرای اقتصاد و فرهنگ و ورزش ازبکستان و وزرای صنایع و تجارت و فرهنگ و اطلاعات قزاقستان در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد.



اولین نمایشگاه چاپ و بسته بندی اکو (پکو 2009) از 28 آبان تا 2 آذر در محل نمایشگاههای بین المللی مشهد برگزار می شود.

این نمایشگاه را شرکت بازدید به نمایندگی از اتحادیه صادر کنندگان خدمات صنعت چاپ ایران برگزار می کند.