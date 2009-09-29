ظرفیت تهاتر برق به 2 هزار مگاواتی می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی در مراسم تودیع پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم، گفت: ترمیم منابع مالی وزارت نیرو، تدوین مابه التفاوت نرخ برق با نرخ تکلیفی و افزایش 50 درصدی منابع مالی بخش آب از دستاوردهای این دوره بوده است.

معاون وزارت نیرو در امور برق و انرژی فتاح را فردی مردمدار، تربیت شده در مکتب دفاع مقدس و دانشمند دانست و افزود: در دوره وزارت وی، افزایش 60 درصدی منابع سدهای برق آبی، توسعه فروش اوراق مشارکت، جذب نخبگان و افزایش ظرفیت تهاتر برق به چشم می خورد.

وی تصریح کرد: در بخش برق، ظرفیت از 32 هزار و 900 مگاوات به 47 هزار و 600 مگاوات افزایش یافته که معادل 44 رشد را نشان می دهد ضمن اینکه در بخش برق آبی نیز از 4 هزار و 450 مگاوات، ظرفیت به 8 هزار و 680 مگاوات رسیده است.

به گفته علی آبادی، در بخش صنعت از 10 واحد نیروگاهی به 32 واحد نیروگاهی از بعد ظرفیت ارتقا یافته و در بخش گازی نیز، بکارگیری توربین گازی با برند ایرانی در دستورکار وزارت نیرو قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در بخش آب ظرفیت از 6/23 به 26 میلیارد مترمکعب و در بخش شبکه آبرسانی کشاورزی از یک میلیون و 600 هکتار به یک میلیون و 800 هکتار افزایش یافت.

علی آبادی خاطرنشان کرد: در بخش آبفای روستایی از 61 درصد تحت پوشش به بالغ بر 73 درصد ارتقا پیدا کرد و در شبکه آب شهری از 2 هزار و 379 کیلومتر به سه هزار و 200 کیلومتر افزایش یافت.

در ادامه مجید نامجو، سرپرست وزارت نیرو نیز فتاح را فردی مقید به اجتناب از اسراف و ریخت و پاش دانست و گفت: وی توجه به مناطق محروم و رزمندگان، توجه به جذب نخبگان، پایبندی به شعارهای دولت نهم، پیروی از شعارهای رییس جمهوری و مردم محوری را سرلوحه کار خود قرارداده بود.

وی، برگزاری جشن برق رسانی به روستاهای بالای 20 خانوار را از جمله آرزوهای فتاح نام برد که البته محقق نیز شده است.

نامجو خاطرنشان کرد: خارج شدن برخی از شهرها از نوبت بندی آب، نگاه کارشناسی به ابتدا و انتهای طرح ها و اثربخشی هرچه بیشتر از اعتبارات از دیگر آرزوهای وی است که در حال پیگیری است.