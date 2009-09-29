دادستانهای شهرهای حاشیه دریا ویلاهای ساحلی را شناسایی کنند

رحمت عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: هشت هزار و 700 نفر تابستان امسال در دریای مازندران دچار سانحه شده و از غرق شدگی قطعی نجات یافتند که اکثریت افراد سانحه دیده ساکنان شهرکهای ساحلی و ویلاهای استیجاری با شنا ناآشنا بودند.

وی خاطرنشان کرد: در هیچ یک از سواحل دنیا آمار حوادث غریق به این میزان نبوده و این مشخص می کند که همه اماکن دریای مازندران برای شنا مناسب نیست.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون 92 شهرک خصوصی در مازندران وجود دارد که قالب محیط محصور آنها مشرف به دریا است، تصریح کرد: صاحبان این شهرکها در آن مناطق اقدام به شنا کرده که اکثریت آن مناطق ممنوعه بوده و سبب ایجاد خطراتی برای آنان می شود.

عباس نژاد با بیان اینکه ضرورت دارد دادستان کلیه شهرهای ساحلی مازندران خانه های ویلایی استان را شناسایی و حریم غریق این اماکن را به صاحبان این واحدها ابلاغ کنند، یادآور شد: متاسفانه 145 نفر در سه ماهه تابستان امسال در سواحل مازندران غرق شده اند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه طرح توجیهی جامع مسجد فرح آباد ساری توسط سرمایه گذار طرح در حال بررسی است، افزود: تاکنون 17 روستای هدف گردشگری در مازندران شناسایی شده است.

این مسئول سازمان گردشگری از تشکیل کارگروه ساماندهی روستاهای هدف گردشگری در استان خبر داد و گفت: این کارگروه قصد دارد در روستاهای هدف شناسایی شده نسبت به آماده سازی زیرساختها برای سرمایه گذاران اقدام کند.

وی در ادامه با اشاره به اختصاص 30 میلیارد ریال برای مرمت و حفاظت ابنیه تاریحی مازندران در سال 86 اظهار داشت: سال گذشته نیز 55 میلیارد ریال برای حفاظت و مرمت بناهای تاریخی تخصیص که مرمت 65 بنا صورت گرفته است.

عباس نژاد با بیان اینکه اعتبارات حوزه مرمت و حفاظت انبیه تاریخی در سال جاری 600 درصد رشد یافته است، افزود: مرمت مسجد فرح آباد ساری، مسجد جامع آمل، مسجد صفویه بهشهر از پروژه های شاخص مرمتی در سال جاری مازندران است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات حوزه میراث مازندران در سال جاری 32 میلیارد ریال است، افزود: متاسفانه در زمینه بناهای تاریخی ردیف مستقل اعتباری نداریم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی مازندران با اشاره به اینکه متولی اصلی احداث پارک موزه دفاع مقدس مازندران اداره کل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان است در عین حال تصریح کرد: این سازمان توانسته سال قبل از محل اعتبارات گردشگری جنگ 500 میلیون تومان به پارک موزه دفاع مقدس استان کمک کند.

وی همچنین از برگزاری جشن های ویژه روز مازندران از 14 تا 19 آبان در مازندران خبر داد و گفت: رسانه ها در صورتی که برنامه های اجرایی برای بهتر برگزار شدن این رویداد ملی دارند به دبیرخانه این مناسبت ارائه دهند.