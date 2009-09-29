خرید تضمینی 4 هزار تن برنج پرمحصول

محمدرضا حیدری در گفتگو با مهر گفت: کار خرید تضمینی برنج از کشاورزان، از پایان شهریورماه جاری در استان مازندران شروع شده و تا به این لحظه، بالغ بر 4 هزارتن برنج پرمحصول از کشاورزان خریداری شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 افزود: علیرغم اینکه سال های گذشته، 2 مرکز خرید در استان مازندران، کار خرید را به عهده داشتند، در سال جاری به دلیل استقبال بیش از حد کشاورزان در مورد تحویل برنج به دولت، این مراکز به 4 مرکز اصلی و 100 مرکز فرعی که عموما کارخانجات شالیکوبی هستند، افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران هیچ زمانی خرید برنج محلی را در دستور کار خود قرار نداده بود.