عبور شهرآورد تهران از سن چهل سالگی!

به گزارش خبرنگار مهر، این برای یازدهمین بار است که دو تیم پرسپولیس و استقلال در مهرماه رودرروی هم می ایستد. اولین دربی دو تیم درماه مهر در روز سوم از نخستین ماه پاییز 1349 برگزار شد، دیداری که در پایان به برتری 3 بر2 آبی پوشان تهرانی انجامید. در آن دیدار به یادمانی برای استقلال جواد قراب (73)، کارو حق وردیان (87) وعباس مژدهی (88) گلزنی کردند و گل‌های تیم پرسپولیس نیز توسط علی پروین (7) و حسین کلانی (23) به ثمر رسید.

دومین دربی ماه مهر استقلال و پرسپولیس در روز بیست و پنجم این ماه برگزار شد. در این دیدار سرخپوشان با نتیجه 2 برصفر به پیروزی رسیدند. در آن بازی گل‌های پرسپولیس توسط جهانگیر فتاحی (22) و اسماعیل حاج رحیمی پور (38) به ثمر رسید. پس از آنکه دربی‌های نوزدهم و بیست و چهارم در ماه مهر به ترتیب با نتایج تساوی یک بریک و بدون گل به اتمام رسید، آبی پوشان دربی بیست و ششم را در تاریخ پانزدهم مهر 62 به سود خود خاتمه دادند. آن بازی که در حضور بیش از 120 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزادی برگزار شد با تک گل دقیقه 59 پرویز مظلومی به سود آبی پوشان تهرانی خاتمه یافت.

چهل و دومین دربی شهر تهران هم در ماه مهر برگزار شد. در آن دیدار پرسپولیس پس از 7 سال در تاریخ بیست و هفتم مهر 1375 حریف خود را با تک گل ادموند بزیک شکست داد و با استانکوپابلوکوویچ گامی بلند برای قهرمانی برداشت. 3 سال بعد بازهم استقلال و پرسپولیس در ماه مهر با یکدیگر روبرو شدند، این بار تقابل آنها در دربی چهل و هفتم با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

استقلال و پرسپولیس در تاریخ بیست و پنجم مهر 82 نیز با هم دیدار کردند. آن مسابقه با برتری 2 بریک استقلال تمام شد که نخستین تجربه امیر قلعه نویی در دربی شهر تهران با جامه مربیگری آبی پوشان بود. برای استقلال در آن بازی علی سامره (8) و محمود فکری (57) گلزنی کردند و عیسی ترائوره در دقیقه 70 تک گل پرسپولیس را به ثمر رساند.

آخرین دیدارهای پرسپولیس و استقلال در ماه مهر نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید. دربی‌‎های 63 و 65 آخرین تقابل سرخابی ها در ماه مهر بود که نتیجه ای جز تساوی یک بریک به همراه نداشت.

در 10 دربی مهری استقلال و پرسپولیس سهم آبی پوشان 3 پیروزی بوده و 2 بار نیز برتری از آن سرخپوشان شده است. 5 بازی دیگر آنها با نتیجه تساوی به اتمام رسیده است.

باید دید در دربی یازدهم دو تیم در ماه مهر پرسپولیس می تواند طلسم تساوی‌های اخیر را شکست و شانه به شانه حریف بساید یا اینکه کفه ترازو به سود آبی پوشان سنگین تر می شود.

- نتایج کامل 66 شهرآورد گذشته پایتخت به شرح زیر است:

1- شانزدهم فروردین سال 1347

* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

2- بیستم دی سال 1347

* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

3- سیزدهم مرداد سال 1348

* پرسپولیس یک - استقلال 3

گل‌ها: احمد منشی زاده (8)، علی جباری (44) و کارو حق وردیان (88) برای استقلال و کاظم گنجاپور (72) برای پرسپولیس

4- هفدهم بهمن سال 1348

* پرسپولیس صفر - استقلال 3

(اولین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد)

- این بازی با برتری یک برصفر استقلال در جریان بود که با اعتراض بازیکنان پرسپولیس نیمه تمام ماند. تک گل استقلال را نیز غلامحسین مظلومی در دقیقه 9 به ثمر رسانده بود.

5- سوم مهر سال 1349

* پرسپولیس 2 - استقلال 3

گل‌ها: جواد قراب (73)، کارو حق وردیان (87) وعباس مژدهی (88) برای استقلال و علی پروین (7) و حسین کلانی (23) برای پرسپولیس

6- بیست و هفتم دی سال 1349

* استقلال 3 - پرسپولیس صفر

(دومین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد)

- این بازی تا دقیقه 75 یک بر یک مساوی در جریان بود ، تا اینکه بازیکنان تیم پرسپولیس به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت داور زمین را ترک کردند. براساس رای صادره از سوی فدراسیون فوتبال تیم استقلال با نتیجه 3 برصفر برنده بازی شد. پیش از قطع مسابقه حسن کلانی (2) برای پرسپولیس گلزنی کرده بود و تک گل استقلال را نیز عباس مژدهی در دقیقه 75 به ثمر رسانده بود.

7- بیست و هشتم خرداد سال 1350

* پرسپولیس یک - استقلال یک

گل‌ها: غلامحسین مظلومی (30) برای استقلال و صفر ایرانپاک (90) برای پرسپولیس

8- پانزدهم بهمن سال 1350

* پرسپولیس 4 - استقلال یک

گل‌ها: حسین کلانی (43 و 90)، صفر ایرانپاک (56) و محمود خوردبین (75) برای پرسپولیس و علی جباری (73) برای استقلال

9- سوم فروردین سال 1351

* پرسپولیس 2- استقلال صفر

گل‌ها: صفر ایرانپاک (50) و حسین کلانی (89)

10- یازدهم اسفند سال 1351

* استقلال 2 - پرسپولیس صفر

گل‌ها: علی جباری (40 و 87)

11- بیست و پنجم خرداد سال 1351

* استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: رضا عادلخانی (3)

12- شانزدهم شهریور سال 1352

* پرسپولیس 6 - استقلال صفر

گل‌ها: همایون بهزادی (50 و 86 و 90)، ایرج سلیمانی (45 و 56) و حسین کلانی (32)

13- هجدهم آذر سال 1352

* پرسپولیس یک - استقلال یک

گل‌ها: همایون بهزادی (46) برای پرسپولیس و علی جباری (70) برای استقلال

14- چهارم خرداد سال 1353

* استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: حسن روشن (88)

15 - بیست و هفتم آذر سال 1353

* پرسپولیس 2 - استقلال یک

گل‌ها: صفر ایرانپاک (50) و اسماعیل حاج رحیمی پور (70) برای پرسپولیس و غلامحسین مظلومی (60) برای استقلال

16- پانزدهم اردیبهشت سال 1354

* استقلال 3 - پرسپولیس یک

گل‌ها: غلامحسین مظلومی (11 و 62) و مسعود مژدهی (47) برای استقلال و صفر ایرانپاک (53) برای پرسپولیس

17- بیست و پنجم مهر سال 1354

* پرسپولیس 2 - استقلال صفر

گل‌ها: جهانگیر فتاحی (22) و اسماعیل حاج رحیمی پور (38)

18- بیست و هفتم اسفند سال 1354

* پرسپولیس یک - استقلال یک

گل‌ها: مسعود مژدهی (20) برای استقلال و محمود خوردبین (85) برای پرسپولیس

19- دوم مهر سال 1355

* پرسپولیس یک - استقلال یک

گل‌ها: هادی نراقی (26) برای استقلال و علی پروین (40) برای پرسپولیس

20- هجدهم اردیبهشت سال 1356

* استقلال 3 - پرسپولیس صفر

گل‌ها: محرم عاشوری (45)، حسن روشن (83) و سعید مراغه چیان (88)

21- هجدهم آذر سال 1356

* پرسپولیس 2 - استقلال یک

گل‌ها: صفر ایرانپاک (15 و 34) برای پرسپولیس و حسن روشن (85) برای استقلال

22- بیست و پنجم آبان سال 1358

* استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: غلامرضا فتح آبادی (42)

23- سیزدهم تیر سال 1359

* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

24 - شانزدهم مهر سال 1360

* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

25- هفدهم دی سال 1361

* پرسپولیس یک - استقلال یک

گل‌ها: غلامرضا فتح آبادی (10) برای پرسپولیس و بهتاش فریبا (87) برای استقلال

26- پانزدهم مهر سال 1362

* استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: پرویز مظلومی (59)

27- بیست و پنجم خرداد سال 1365

* پرسپولیس 3 - استقلال صفر

گل‌ها: شاهرخ بیانی (12و 52) و ناصر محمدخانی (62)

28- هفتم فروردین سال 1366

* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

29- هجدهم شهریور سال 1367

* پرسپولیس یک - استقلال یک

گل‌ها: فرشاد پیوس (46) برای پرسپولیس و جعفر مختاری فر (60) برای استقلال

30- نوزدهم اسفند سال 1367

* پرسپولیس صفر(4) - استقلال صفر(2)

(این دیدار در رقابت‌های جام حذفی برگزار شد که پرسپولیس در ضربات پنالتی حریف خود را از پیش رو برداشت)

31- هفدهم آذر سال 1368

* پرسپولیس یک - استقلال صفر

گل: رضا عابدیان (18)

32- چهارم خرداد سال 1369

* استقلال 2 - پرسپولیس یک

گل‌ها: عباس سرخاب (46) و عبدالصمد مرفاوی (72) برای استقلال و نادر میر احمدیان (12) برای پرسپولیس

33- بیست و هشتم دی سال 1369

* پرسپولیس یک - استقلال یک

گل‌ها: شاهرخ بیانی (62) برای استقلال و فرشاد پیوس (75) برای پرسپولیس

34- چهارم بهمن سال 1370

* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

35- پانزدهم اسفند سال 1370

* استقلال 2 - پرسپولیس صفر

گل‌ها: عبدالصمد مرفاوی (8) و صادق ورمزیار (15)

36- هشتم خرداد سال 1371

* استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: عبدالصمد مرفاوی (48)

37 - یازدهم دی سال 1371

* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

38 - پانزدهم دی سال 1373

* استقلال 3- پرسپولیس صفر

(سومین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد)

- این بازی تا دقیقه 88 دو بر دو مساوی دنبال می شد اما به دلیل درگیری کاپیتان‌های دو تیم و هجوم تماشاگران منستب به تیم پرسپولیس به داخل زمین نیمه تمام ماند. پس ازیک روز کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای به پیروزی سه بر صفر تیم استقلال داد. تا پیش از قطع مسابقه برای پرسپولیس فرشاد پیوس (21 - پنالتی) و بهزاد داداش زاده (56) گلزنی کرده بودند و گلهای تیم استقلال توسط صادق ورمزیار (79 - پنالتی) و ادموند اختر (87) به ثمر رسیده بود.

39- هفتم بهمن سال 1373

* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

40- ششم مرداد سال 1374

* استقلال 3 - پرسپولیس یک

گل‌ها: ادموند اختر (7)، صادق ورمزیار (16) و محمد تقوی (36) برای استقلال و مرتضی کرمانی مقام (49) برای پرسپولیس

41- هشتم دی سال 1374

* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

42- بیست و هفتم مهر سال 1375

* پرسپولیس یک - استقلال صفر

گل: ادموند بزیک (87)

43- بیستم تیر سال 1376

* پرسپولیس 3 - استقلال صفر

گل‌ها: ادموند بزیک (30)، مهدی مهدوی کیا (70) و بهنام طاهرزاده (87)

44- بیست و دوم آبان سال 1377

* پرسپولیس یک - استقلال صفر

گل‌: مهدی هاشمی نسب (45)

45- دوم فروردین سال 1378

* پرسپولیس یک - استقلال یک

گل ها: مهدی هاشمی نسب (3) برای پرسپولیس و فرد ملکیان (43) برای استقلال

46- بیستم تیر سال 1378

* پرسپولیس 2 - استقلال یک

گل‌ها: مهدی هاشمی نسب (12) و افشین پیروانی (85) برای پرسپولیس و سهراب بختیاری زاده (50) برای استقلال

47- دوم مهر سال 1378

* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

48- هشتم اسفند سال 1378

* پرسپولیس 2 - استقلال صفر

گل‌ها: مهدی هاشمی نسب (8) و پایان رافت (80)

49- نهم دی سال 1379

* پرسپولیس 2 - استقلال 2

گل‌ها: بهروز رهبری فر (57) و علی کریمی (89) برای پرسپولیس و محمد نوازی (67) و مهدی هاشمی نسب (86) برای استقلال

50- پنجم اسفند سال 1379

* استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: علیرضا اکبرپور (72)

51 - بیست و هشتم اسفند سال 1380

* پرسپولیس یک - استقلال یک

گل‌ها: رضا جباری (25) برای پرسپولیس و محمد نوازی (38) برای استقلال

52- نوزدهم اردیبهشت سال 1381

* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

53 - بیستم دی سال 1381

* پرسپولیس یک - استقلال یک

گل‌ها: علی سامره (1) برای استقلال و علی انصاریان (70) برای پرسپولیس

54- بیست و سوم خرداد سال 1382

* پرسپولیس 2 - استقلال یک

گل‌ها: یحیی گل محمدی (11) و بهنام ابوالقاسم پور (50) برای پرسپولیس و علیرضا اکبرپور (63) برای استقلال

55- بیست و پنجم مهر سال 1382

* استقلال 2- پرسپولیس یک

گل‌ها: علی سامره (8) و محمود فکری (57) برای استقلال و عیسی ترائوره (70) برای پرسپولیس

56- سیزدهم بهمن سال 1382

* پرسپولیس یک - استقلال یک

گل‌ها: داوود سید عباسی (3) برای استقلال و حامد کاویانپور (20) برای پرسپولیس

57- اول آبان سال 1383

* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

58- هفتم اسفند سال 1383

* استقلال 3 - پرسپولیس 2

گل‌ها: غلامرضا عنایتی (68)، محمود فکری (83) و پیروز قربانی (90) برای استقلال و سهراب انتظاری (77) و شیث رضایی (84) برای پرسپولیس

59- چهاردهم آبان سال 1384

* استقلال یک - پرسپولیس صفر

گل: غلامرضا عنایتی (56)

60- نوزدهم اسفند سال 1384

* پرسپولیس صفر - استقلال صفر

61- دوازدهم آبان سال 1385

* پرسپولیس 2 - استقلال یک

گل‌ها: مهرزاد معدنچی (23) و مهرداد اولادی (70) برای پرسپولیس و امیرحسین صادقی (17) برای استقلال

62- دهم فروردین 1386

* پرسپولیس یک - استقلال یک

گل‌ها: علیرضا واحدى‌ نیکبخت‌ (13) برای پرسپولیس و شیث رضایی (42 - گل به خودی) برای استقلال

63- بیست و دوم مهر 1386

* استقلال یک - پرسپولیس یک

گل‌ها: امیدرضا روانخواه (58) برای استقلال و محسن خلیلی (83) برای پرسپولیس

64- پانزدهم فروردین 1387

* پرسپولیس یک - استقلال یک

گل‌ها: محسن خلیلی (28) برای پرسپولیس و امید رضا روانخواه (4) برای استقلال

65 - دوازدهم مهر 1387

* پرسپولیس یک - استقلال یک

گل‌ها: علی کریمی (88) برای پرسپولیس و آرش برهانی (46) برای استقلال

66- بیست و پنجم بهمن 1387

* استقلال یک - پرسپولیس یک

گل‌ها: مجتبی جباری (67) برای استقلال و مازیار زارع (3+90 - پنالتی) برای پرسپولیس

67- دهم مهر 1388

* استقلال ؟ - پرسپولیس ؟