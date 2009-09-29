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۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

با تصمیم مجلس؛

اخراجی‌های نیروهای مسلح با 15 سال سابقه حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند

اخراجی‌های نیروهای مسلح با 15 سال سابقه حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند

نمایندگان مجلس مصوب کردند که شرط داشتن 20 سال سابقه خدمت برای پرداخت سه پنجم حقوق بازنشستگی به خانواده های کارکنان اخراجی نیروهای مسلح به 15 سال سابقه کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه لایحه اصلاح ماده 14 قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و ماده 190 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 و الحاق ماده 187 مکرر به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 را در دستور کار داشتند.

نمایندگان با 137 رای موافق، 4 رای مخالف و 6 رای ممتنع با این لایحه موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه متن زیر جایگزین متن ماده 14 قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1368 و متن ماده 190 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 می گردد و به عنوان ماده 187 مکرر به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 الحاق می شود:

"به عائله تحت تکفل آن گروه از کارکنان نیروهای مسلح که پس از سال 1368 با داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت بر اساس نظر مراجع قضایی و هیئت های مربوط به رسیدگی و تخلفات نیروهای مسلح اخراج شده اند بر اساس نظر هیئت های یاد شده ماهانه وجوهی معادل سه پنجم حقوق بازنشستگی آنان پرداخت می شود."

بر اساس تبصره این لایحه کارکنان ایثارگر از داشتن حداقل سابقه خدمت و قید سال 1368 مستثنی بوده و تعیین افراد واجد شرایط و میزان حقوق و مزایای پرداختی به آنان تا حداکثر چهار پنجم حقوق بازنشستگی آنان تابع دستور العملی خواهد بود که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و به نیروهای مسلح ابلاغ خواهد شد.

کد مطلب 955044

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    نظرات

    • محمدموسیوند ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
      0 0
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      لطف کنیدبرای بالای ده سال هم تسهیلاتی درنظربگیرید
    • عبدالمجید داورپناه IR ۱۷:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
      0 2
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      واقعا تاوان یک اشتباه چقدر سخت
    • محمدموسیوند IR ۰۰:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
      0 0
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      چرابه بالای ده سال چیزی تعلق نمیگیردقانونی تصویب شودبه بالای ده سال هم حقوقی تعلق بگیرد
    • محمدموسیوند IR ۱۶:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
      1 0
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      سلام چرابه اخراجیهای بالای ده سال خدمت حقوق تعلق نمیگیردلطف کنیدبامجلس قانون تصویب کنیدباتشکر
    • محمدموسیوند IR ۰۱:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۵
      0 0
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      سلام لطف کنیدمجلس قانون اخراجیهای بالای ده سال راجهت گرفتن حقوق تصویب کنداین قشرضعیف نیازبه حمایت دارندباتشکر
    • مهدی صباغ قاسم آبادی IR ۱۰:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
      0 0
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      با سلام و احترام استخدامی سال 67 دانشگاه افسری امام علی هستم.سال 75 از ارتش به علت غیبت بیش از 6 ماه اخراج شدم.پس از تسویه با نیروی زمینی کارت پایان خدمت رو گرفتم.جهت گرفتن سابقه بیمه 8 سال مشکل دارم
    • شیخعلی دوستی IR ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
      0 0
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      سلام بنده با سابقه ۱۴سال اندی از تاریخ ۲۰/۹/۷۲لقایت۱۲/۱۰/۸۶ازخدمت بازخرید شدم حال راه حلی برای بازنشستگی ام ونجات از بدبختی و بیکاری پیدا میشود
    • علی نفی هدایتی IR ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
      0 0
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      باسلام من جانباز ۱۷ درصد ارتش میباشم البته کادر بودم واخراجم کردند تا کنون هیچگونه تسهیلاتی از ارتش نگرفتم ونمیدانم چکار باید بکنم جانباز اعصاب و روانم وشیمیایی وترکش در پای چپم الانم بیکار ومستاجرم
    • محمد حیدری IR ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
      0 0
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      چرا در نیروی انتظامی میگن که باید بیست سال داشته باشید تا مشمول قانون بازنشستگی بشید
    • منوچهر سبزعلی زاده IR ۲۳:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۲
      1 0
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      باسلام. مسولین محترم شما که لطف درحق خانواده های نظامی اخراجی بالای 15سال نمود ه ایدچرا سرپرست که خودنظامی بدبخت بیچاره میباشد حتی یه دفترچه خدماتی درمانی نمیدین واقعا جای تاسف هستش
    • علی د IR ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
      1 0
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      با سلام روز هشتم تیر ماه کمیسیون ۱۰۴ ارتش داشتم که منجر به اخراجم شد ۱۸سال سابقه دارم با سه فرزند ولی حتی یه پنجم حقوق هم به من تعلق نگرفت
    • زهرا یزدانی IR ۲۰:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
      0 0
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      من همسر یک استوار نظامی فراری از خدمت هستم که بعد از فرار ایشان از کشور فقط دو ماه حقوق به اینجانب پرداخت کردند و الان که همسر بنده من را با یک فرزند پسر 8ساله تنها گذاشته هیچ کمکی به اینجانب نمی کنند
    • شیخ علی دوستی IR ۲۱:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
      0 0
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      بنده با سابقه بیمه 14دوماه درناجا درسال 86بازخرید شده ام تحت عنوان تخلف انضباطی که7سال خدمتم در هنگ مرزی عملیاتی بوده‌ام وحال بخاطرسنم 42سالمه بیکارم راه حلی بخاطر خدا عنایت بفرمائید
    • وحید جلالوندی IR ۰۳:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
      0 0
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      سلام من حدود ۱۲سال سابقه در نیروی انتظامی دارم اکنون هشت سال هم بیمه تامین اجتماعی هستم آیا این قانون مشمول بنده میشود .لطفا راهنمایی فرمایید
    • روانببخش رضایی IR ۰۰:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۲
      0 0
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      من به اتفاق خانواده ام دربدترین شرایط خدمت صادقانه انجام دادم ولی بدون دلیل مرا بازخرید کردن تکلیف خانواده ماکه مجازات کردن چه میشه امیدی هست
    • ایرج ابش زاده علی کمر IR ۲۰:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۴
      0 0
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      با سلام من درارتش بودم تمام درمنطقه خدمت کردم بیش از یکصد ماه جبهه دارم وکارت ایثار هم دارم بعلت غیبت با 14 سال خدمت از ارتش اخراج شدم ایا به خانواده من حقوق بازنشستگی تعلق میگیرد
    • پرهام نوری زاد IR ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
      0 0
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      اگر فردی سابقه ۱۳سال و ۶ ماه داشته باشد و از ارتش اخراج شود سپس بعد چند سال فوت کند تکلیف خانواده آنها چیست
    • باقدم IR ۱۹:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
      0 0
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      پدر من ۱۴سال و ۱۰ماه سابقه داره آیا شاملش میشه؟غیر از اون ۷سال سابقه بیمه تامین اجتماعی داره میشه اونم به سابقش اضافه کرد؟
    • ناصر IR ۰۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
      6 2
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      اگر کسی را بدون دلیل پس از12سال خدمت به زور بازخرید کنند ودیوان عدالت هم تایید کند حکم بازخریدی را.وبه اعتراض هم جواب ندهد.جهت اثبات حق خود و خانواده به کجا باید مراجعه کرد.خواهشا جواب بدید
    • سید هادی IR ۰۸:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
      1 4
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      چرا قانون سال۱۳۶۸که ایثارگران مستنی هستند دررابط زیر۱۵سال اجرا نمیشود
    • ایمان یاراحمدی IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
      8 1
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      باعرض سلام .و خسته نباشی.پدرم ۱۳ سال ونیم سایقه ارتش دازه،، یک سال ونیم هم کارت ایثار گری براش اومده ،،میخواستم بپرسم بازنشستگی ارتش شاملش میشه یا نه؟؟
    • حسین IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
      4 0
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      بادرودفراوان خدمت بزرگواران بنده با۱۷سال خدمت درسال ۸۷بازخریددرحداخراج شدم ایامیتوانم مستمری اقدام کنم لااقل خانواده ام بیشترازاین زجروناراحتی نکشندباتشکر
    • مهرداد IR ۰۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      3 0
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      الکی چرت پرت نگین پدرمن ۱۶ سال نیروهوایی خدمت کرده سال ۶۸ بازخریدیش کردین هیچ حقوقیم به ماتعلق نمیگیره تازه مارو هم جایی نزاشتن استخدام بشیم گفتن سیاسی هستین
    • مهرداد IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
      1 2
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      پدرم من سال۱۳۶۸ ازنیروهوایی به زور بازخرید شده و۱۵سال ۵ماه خدمت داره وتمام پول بیمه خود راگرفته ایا الان که پدرم فوت کرده حقوق به مادرم تعلق میگیرد
    • رصا IR ۰۲:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۸/۱۱
      1 0
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      باسلام من که با ۱۸ سال خدمت مستمری بگیر شدم وجانبازی هم دارم چرا چهار پنجم حقوق را نمی دهند می تونم پیگیری کنم

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