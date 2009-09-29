به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه لایحه اصلاح ماده 14 قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و ماده 190 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 و الحاق ماده 187 مکرر به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 را در دستور کار داشتند.

نمایندگان با 137 رای موافق، 4 رای مخالف و 6 رای ممتنع با این لایحه موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه متن زیر جایگزین متن ماده 14 قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1368 و متن ماده 190 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 می گردد و به عنوان ماده 187 مکرر به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 الحاق می شود:

"به عائله تحت تکفل آن گروه از کارکنان نیروهای مسلح که پس از سال 1368 با داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت بر اساس نظر مراجع قضایی و هیئت های مربوط به رسیدگی و تخلفات نیروهای مسلح اخراج شده اند بر اساس نظر هیئت های یاد شده ماهانه وجوهی معادل سه پنجم حقوق بازنشستگی آنان پرداخت می شود."

بر اساس تبصره این لایحه کارکنان ایثارگر از داشتن حداقل سابقه خدمت و قید سال 1368 مستثنی بوده و تعیین افراد واجد شرایط و میزان حقوق و مزایای پرداختی به آنان تا حداکثر چهار پنجم حقوق بازنشستگی آنان تابع دستور العملی خواهد بود که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و به نیروهای مسلح ابلاغ خواهد شد.