دانش آموزان کوچکترین مدرسه جهان به امام رضا (ع) نامه می نویسند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مهدوی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) در ساری افزود: با هماهنگی انجام شده با عبدالمجید شعرانی، معلم روستای جمال آباد کالو از توابع شهرستان دیر در جنوب استان بوشهر، چهار دانش آموز این مدرسه که کوچکترین مدرسه جهان نام گرفته در چهارمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) شرکت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: امیررضا، محمدرضا، پریسا و مهدی چهار دانش آموزی هستند که امسال در مدرسه کالو حضور دارند و نامه هایشان را از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه جشنواره ارسال می شود.

مهدوی اظهار داشت: کوچکترین مدرسه جهان در دهکده جهانی امروز شناخته شده است و وبلاگ مدرسه کالو مقام دوم وبلاگ نویسی جهان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: سازمان فرهنگی ملل متحد(یونسکو) مدرسه کالو با چهار دانش آموز و یک سرباز معلم را به عنوان کوچکترین و کم جمعیت ترین مدرسه دنیا به ثبت رسانده است.

مسئول خبری چهارمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) افزود: شبکه های مطرح تلویزیونی جهان نظیر سی ان ان و دویچه وله آلمان به پخش گزارشهای خبری از این مدرسه پرداخته اند که با تلاش یک سرباز معلم به شکوفایی رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به جایگاه جشنواره نامه ای به امام رضا (ع) در برنامه ریزی های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از ماه ها پیش مدیریت، معاونت فرهنگی و اعضای دبیرخانه جشنواره ها با تلاشی هدفمند و فراگیر، افزایش کمی و کیفی جشنواره را مورد توجه قرار داده اند.

مهدوی در ادامه گفت: رسانه های گروهی استان در گستره استانی و سراسری همراه این جشنواره بوده اند و به انعکاس مطلوب اخبار جشنواره پرداخته اند.

وی افزود: نحوه استقبال از جشنواره و ارسال نامه هایی به صورت روزانه در دفتر معاونت فرهنگی این اداره کل مورد بررسی قرار می گیرد و تاکنون دهها نشست پیرامون شیوه های کیفی نمودن جشنواره برگزار شده است.

مسئول خبری جشنواره، انتشار تمبر یادبود نامه ای به امام رضا (ع) را از دیگر نوآوری های این رویداد توصیف کرد و افزود: در میان استانهای کشور برای نخستین بار تمبر یادبود جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) طراحی شده که به زودی منتشر می شود.

وی به انتشار سه بولتن خبری جشنواره اشاره کرد و گفت: با آغاز بازگشایی مدارس و دانشگاه ها روند ارسال نامه های سیر صعودی به خود گرفته است.

چهارمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) 30 مهرماه در مازندران برگزار می شود و علاقه مندان می توانند تا نیمه مهرماه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ارسال کنند.