امسال دو میلیون سی سی خون در ایلام اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجید زینلی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان خون در قالب پنج هزار و 700 واحد از مردم استان ایلام جمع آوری شده است.

وی بیان داشت: بیش از سه هزار نفر در استان ایلام به طور مستمر با پایگاه انتقال خون استان همکاری دارند.

این مسئول با اشاره به اینکه خونهای اهدایی در اختیار بیماران نیازمند از جمله تالاسمی، هموفیلی و.. قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: استان ایلام یکی از استانهای معین در زمینه فرآورده های خونی است.

زینلی عنوان کرد: بر همین اساس در سال جاری سه هزار واحد خونی مازاد بر نیاز به استانهای همجوار ارسال شده است.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر شهرستانهای استان ایلام فاقد پایگاه انتقال خون هستند.