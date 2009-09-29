نخستین جشنواره پویانمایی سیره رضوی در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده پیش از ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی این جشنوراه در گرگان، از هنر به ‌عنوان زبانی بسیار گویا، نافذ و زیبا برای انتقال تجارب هنرمندان یاد کرد.

وی اظهار داشت: هنرمند می‌تواند با ارائه زیبایی‌ها و استفاده از توان الهی و قدرتی که خداوند متعال به عنوان یک استعداد شگرف در وی به ودیعه گذاشته به خلق آثار هنری مرتبط با امام رضا (ع) بپردازد.

وی با بیان اینکه انسانها نماینده‌ای از جانب خداوند متعال در زمین هستند، اظهار داشت: انسانها با بهره‌گیری از قدرت خداوند به خلق آثار هنری می‌پردازند و زیبایی ها را به تصویر می‌کشند.

استاندار گلستان گفت: در پویانمایی چندین هنر در کنار یکدیگر قرار می‌ گیرند و هنرمند خلاق در این عرصه کسی است که از هنر گرافیک و نقاشی به خوبی بهره‌برداری کند.

محمودزاده افزود: در دنیای سینما از هنرمندانی استفاده می‌ کنیم که جایگاه عکس، تصویر و فیلمبرداری را شناخته ‌اند در حالیکه در پویانمایی از هنرهای گرافیک، نقاشی، تصویربرداری، عکاسی و فیلمبرداری و از هنر دنیای شگرف خیال استفاده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه اندیشه و هنر کاری را ارائه می‌ دهند که به‌ عنوان یکی از هنرهای شگرف در دنیا شناخته شده است.