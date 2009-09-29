انتشار کارنامه کنکور 88 در 12 مهر ماه

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان می توانند با ارائه مشخصات خود در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و از آن پرینت بگیرند.

وی اظهار داشت: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته بوده و در کنکور سراسری موفق به انتخاب رشته شده اند با مشاهده کارنامه خود می توانند از قبولی های بعدی نیز اطلاع یابند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور یادآورد شد: 996 هزار و 417 هزار نفر از داوطلبان کنکور سراسری مجاز به انتخاب رشته در کنکور شده اند و از این تعداد 855 هزار و 216 نفر انتخاب رشته کردند.

نتایج نهایی کنکور سراسری 19 شهریور ماه اعلام شد که بر اساس آن 524 هزار و 796 نفر از داوطلبان کنکور سراسری در این آزمون پذیرفته شدند.