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۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷

توکلی به مهر خبر داد:

انتشار کارنامه کنکور 88 در 12 مهر ماه

انتشار کارنامه کنکور 88 در 12 مهر ماه

کارنامه کنکور سراسری سال 1388 یکشنبه 12 مهر ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان می توانند با ارائه مشخصات خود در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  کارنامه خود را مشاهده و از آن پرینت بگیرند.

وی اظهار داشت: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته بوده و در کنکور سراسری موفق به انتخاب رشته شده اند با مشاهده کارنامه خود می توانند از قبولی های بعدی نیز اطلاع یابند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور یادآورد شد: 996 هزار و 417 هزار نفر از داوطلبان کنکور سراسری مجاز به انتخاب رشته در کنکور شده اند و از این تعداد 855 هزار و 216 نفر انتخاب رشته کردند.

نتایج نهایی کنکور سراسری 19 شهریور ماه اعلام شد که بر اساس آن 524 هزار و 796 نفر از داوطلبان کنکور سراسری در این آزمون پذیرفته شدند.

کد مطلب 955129

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