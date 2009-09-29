سهمیه بنزین جانبازان بدون تغییر ماند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم اخیر نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت سهمیه بنزین جانبازان در نیمه دوم سال جاری بدون تغییر باقی ماند.

در همین حال با این تصمیم گیری جدید توافق شده است تا میزان سهمیه های بنزین جانبازان مشابه سال گذشته تعیین شود.

این مصوبه را اخیرا محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت نفت و بنیاد شهید امور ایثارگران ابلاغ کرده است.

به گزارش مهر، سال گذشته نیز بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور مقرر شده بود 20 درصد از جمعیت جانبازان دارای 25 درصد تا 50 درصد جانبازی که امکان استفاده از حمل ونقل عمومی را ندارند علاوه بر سهمیه موجود در کارت هوشمند سوخت خودرو، روزانه دو لیتر بنزین در قالب کارت سوخت موقت ویژه جانبازان دریافت کنند.

