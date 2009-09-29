مانور تجهیزات و امکانات آتش نشانی در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، این مانورظهر سه شنبه با حضور همه آتش نشانان افتخاری کرمانشاه و همه تجهیزات در بخشهای امداد و نجات، کوهستان، جاده ای، نجات غریق، ارتفاع و آسانسور برگزار شد.

در حاشیه این مانور معاون سازمان آتش نشانی کرمانشاه در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این مانور اطلاع شهروندان از برخورداری های سازمان آتش نشانی از آخرین تجهیزات به روز برای خدمات به مردم است.

سید فریدون حسینی با تاکید بر لزوم آگاه سازی مردم از توانمندی های سازمان آتش نشانی کرمانشاه گفت: مردم با اطلاع از وجود تجهیزات متعدد و مجهز این سازمان آرامش بیشتری خواهند داشت.

این مانور از میدان فردوسی آغاز و پس از طی مسیر اصلی شهر و گذر از میدان حضرت امام ( ره) با حضور در باغ فردوس کرمانشاه و گلباران مزار شهدا پایان یافت.