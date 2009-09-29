شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن از بخش دولتی خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم حیان امروز در نشستی خبری با تشریح برنامه‌های طرح و توسعه و وضعیت سبد سهام این شرکت، گفت: در این راستا کمیته ای برای فعالیت در بورس تشکیل شده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با بیان اینکه برای معامله سهام شرکتهای زیرمجموعه هیچگونه حساسیتی نداریم، افزود: در صورت وجود خریدار آماده فروش و معامله سهام هستیم.

وی با بیان اینکه این شرکت در چندسال گذشته فعالیت محسوسی در بورس نداشته است، ‌گفت: این امر سبب شد تا پرتفوی این شرکت در این سالها ثابت باشد.

حیان با اشاره به اینکه شاخص سود این شرکت در سال مالی جاری 170 ریال و سال آینده مالی نیز 180 ریال پیش بینی شده است، بیان کرد: پس واگذاری ها 60 درصد از پرتفوی این شرکت تغییر خواهد کرد، همچنین تمام شرکتهای زیرمجموعه آماده واگذاری است.

وی اظهارداشت: قرار است بخشی از سهام سیمان مازندران در هفته آینده، 35 درصد از سهام شرکت گل کوران آبان ماه، 60 درصد از سهام شرکت آبفر، بخشی از سهام بلبرینگ و 51 درصد نیروکلر فروخته شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با اشاره به برنامه های این شرکت، از آمادگی این شرکت برای سرمایه گذاری تولید 500 واحد از پایان مهر ماه سال جاری خبر داد و گفت: با اجرای این طرح سال آینده اولین پروژه ساختمانی بهره برداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخش صنعتی سازی ساخت و ساز درحال سرعت است، گفت: این شرکت علاوه بر آموزش خریدار فناوری،‌ سرمایه در گردش را برای این صنعت ایجاد می کند.

به گفته حیان در صورتیکه 500 واحد در این پروژه ساخت و ساز ایجاد شود 2 تا 3 میلیارد تومان سرمایه در گردش ایجاد می شود.

وی کمبود اعتبارات را از مهمترین مشکلات برای صنعتی سازی ساخت و ساز دانست وافزود: از آنجا که قرار است طرحها به صورت پیش فروش باشد، علاوه بر اینکه روی سود اثر گذار است قیمت مسکن را نیز تعدیل می کند. بر اساس این طرح 500 واحد مسکونی در مدت هشت ماه به صورت تمام مکانیزه ساخته می شود.

حیان با بیان اینکه بانک صنعت و معدن بانکی توسعه‌ ای بوده و وظیفه کمک به بخش خصوصی را دارد، اظهار داشت: شرکت سرمایه ‌گذاری صنعت و معدن به عنوان بازوی بانک در نظر دارد از سرمایه گذاری در شرکتها خارج و به سمت سرمایه‌گذاری در طرح و پروژه‌های مختلف حرکت کند.

وی اضافه کرد: بر همین اساس با تجهیز شرکتی وارد طرحهایی با مشارکت کمتر از 30 درصد خواهیم شد تا بلافاصله بعد از اجرای طرح، سود به دست آمده ابتدا به سهامداران و سپس در مرحله بعد به صورت آزاد تقسیم شود.

حیان با بیان اینکه برنامه مصارف، منابع و طرحها مشخص شده و قرار است این برنامه از پایان مهر ماه اجرایی شود، اظهار داشت: این طرح در زمان حاضر برای بررسی بیشتر برای رئیس جمهوری ارسال شده و قرار است با بررسی بیشتر به مرحله اجرا درآید.

وی با اشاره به اینکه ‌دو نمونه عملی برای این طرح در نظر گرفته شده است، گفت: در طرح اول شرکت سرمایه گذاری به عنوان بازوی بانک صنعت ومعدن تا 20 درصد وارد پروژه های طرح آمایش خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن افزود: براساس این طرح بعد از طرح این شرکت موظف به فروش سهام است و باید پروژه را به صورت کارشناسی و مزایده به فروش برساند.

به گفته وی در این طرح پیشنهاد شده تا ارتباط بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات با بانک قطع شود و این شرکت به عنوان نماینده برای افزایش سرعت، امور را انجام دهد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ادامه داد: با اجرای این طرح بانک نیز دغدغه ای برای چگونگی هزینه شدن تسهیلات در محل دیگری را ندارد و به عبارتی دیگر علاوه بر اینکه تسهیلات کنترل می شود، وجوه به صورت مستقیم وارد طرح می شود.

وی از توافقات انجام شده با شرکتهای ایتالیایی و انگلیسی خبر داد وگفت: در صورتیکه شرکتها برای سرمایه گذاری در طرحهای بلند مرتبه سازی و مورد تائید مرکز تحقیقات ساختمان نیز باشند، آماده مذاکره با آنها هستیم.

به گفته حیان شرکت ایرانی- فرانسوی مسئولیت انجام کار را به عهده دارد و از طرحهایی که دارای توجیه اقتصادی باشد استقبال می شود.

مدیرعامل سرمایه گذاری صنعت و معدن خاطرنشان کرد: خروج از صنعت سیمان و حضور در بخش ساختمان از جمله پروژه‌هایی است که پیاده شده زیرا مشکل مسکن نه با ساخت سنتی که با ساخت صنعتی برطرف خواهد شد.

وی اظهارداشت: پس از تشکیل شرکت قرار است کار خرید ماشین آلات ساختمانی را به عهده گیرد و هر سرمایه‌گذاری که از این شرکت ماشین‌آلات خریداری کند 500 واحد ساخت را انجام خواهیم داد.

وی گفت: در نظر داریم تا با فروش بلوکی و خرد سهام شرکتهای سیمانی به مرور از این صنعت خارج و وارد صنعت ساختمان شویم.

حیان سومین برنامه این شرکت را فعال شدن شرکت لیزینگ نواندیشان اعلام کرد و گفت: این شرکت امور مربوط به خرید و فروش در داخل و خارج از کشور را انجام خواهد داد.