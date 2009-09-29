اذعان دبیرکل ناتو به شکست در افغانستان/ بازداشت 42 شبه نظامی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، رئیس پلیس ولایت قندوز امروز سه شنبه اعلام کرد که یک فرمانده طالبان در شمال افغانستان کشته شد.

-"آندرس فوگ راسموسن" دبیر کل ناتو با اشاره به کاهش حمایت های مردمی از ادامه جنگ افغانستان اذعان کرد که پیروزی در این کشور قابل تضمین نیست.

- "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا گفت: حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان باید اعتماد مردم این کشور را جلب کند.

- رئیس جمهوری پاکستان روز دوشنبه برای گفتگو با همتای ایتالیایی خود وارد رم شد ."آصف علی زرداری" در سفر سه روزه خود به رم با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایتالیا درباره افزایش همکاریهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور گفتگو می کند.

- رسانه های محلی پاکستان اعلام کردند که در نتیجه حمله موشکی آمریکا به وزیرستان جنوبی دستکم چهار نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

- نیروهای امنیتی پاکستان از بازداشت یک فرمانده ارشد، 17 شبه نظامی طالبان و 25 فرد مظنون در عملیات پاکسازی و جستجو در مناطق دره سوآت و ملاکند در شمال غرب این کشور خبر دادند.