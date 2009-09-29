احداث بزرگترین پایانه خاورمیانه در شرق استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر ولی آذروش با اعلام این خبر در مراسم افتتاح خوابگاه صد تختخوابی رانندگان پایانه بیهقی گفت : علاوه بر این در منطقه 18 تهران نیز زمینی با مساحتی 5/32 هکتاردر نظر گرفته شده که طرح احداث یک پایانه مجهز و بزرگ رادر این منطقه در دست مطالعه داریم.

وی با بیان فعالیتهای عمرانی و کارهای زیر بنائی انجام شده در پایانه ها در ادامه گفت : در تعریف جدید پایانه ها را محل آرامش و آسایش مردم توصیف کرده ایم که در همین راستا توسعه فضای سبز و افزایش صدرصدی کمربند فضای سبز، احداث سرویسهای بهداشتی مدرن و جدید با آبگرم، استفاده از انرژی های خورشیدی در اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف،‌ احداث نمازخانه، ‌زیبا سازی پایانه ها، اتاق مادر و کودک، پارک بازی کودکان، ‌کریدور ارتباطی به ایستگاه مترو، ‌بازسازی اماکن و ... را در پایانه به بهره برداری رسانده ایم.

مهندس آذروش گفت: بزودی بزرگترین مجموعه تعمیرگاهی و جایگاه سوخت در پایانه غرب و یک مجموعه کامل سرویس بهداشتی در پایانه جنوب مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

انجام 70 میلیون نفر- سفر سالانه از سوی پایانه های کلانشهر تهران

آذروش در ادامه با اشاره به تعداد سفرهای انجام گرفته در کشور گفت: سالیانه حدود 600 میلیون نفر- سفر در کشور ثبت شده که 240 میلیون نفر سفر بوسیله حمل و نقل جاده ای و از طریق پایانه صورت می‌گیرد که از این تعداد نیز 70 میلیون نفر را در پایانه های کلانشهر تهران راهبری و ساماندهی می‌شوند.

وی ادامه داد: در حقیقیت یک سوم مجموعه مسافرتهای حمل و نقلی در تهران انجام می‌گیرد که مستلزم ارائه خدمات کیفی و کمی مطلوب به مسافرین است.

مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارکسوارهای شهر تهران تصریح کرد: پایانه های شهر تهران برای مساحت 350 کیلومتر مربعی تهران و جمعیت 5/3 میلیون نفر پیش بینی و طراحی شده است لیکن امروز بایستی با این ظرفیت به حدود 10 میلیون نفر جمعیت و مساحت 700 کیلو متر مربع ارائه سرویس و خدمات نماییم که نیازمند گسترش پایانه ها هستیم.