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۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۳

بقاع امامزادگان در قم نورپردازی می‌شود

بقاع امامزادگان در قم نورپردازی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان قم از آغاز اجرای طرح نورپردازی بقاع امامزادگان استان قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام غلامرضا ناظمی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای این طرح گفت: با توجه به فضای معنوی بقاع امامزاگان و همچنین موقعیت گردشگری مذهبی این اماکن، طرح جامع نورپردازی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: باید بقاع امامزادگان به قطبهای فرهنگی تبدیل شود و این اداره کل علاوه بر توجه به این موضوع با طرحهای مختلف در جذب زائر و همچنین زیباسازی بقاع تلاش می‌کند.

حجت‌الاسلام ناظمی با اشاره به مشخصات فنی این پروژه گفت: در طرح جامع نورپردازی از پروژکتورهای کم مصرف استفاده شده است که با نور فیروزه ‌ای گنبد امامزاده را نورپردازی می‌کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: نورپردازی بر اساس طرح اداره بقاع متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم طراحی شد که پس از ارائه مورد تصویب قرار گرفت.

وی هزینه اجرای این طرح برای هر بقعه امامزاده را متفاوت عنوان کرد و گفت: به طور میانگین برای نورپردازی هر بقعه 30 تا 50 میلیون ریال اعتبار لازم است.

حجت‌الاسلام ناظمی افزود: هم‌اکنون دو بقعه امامزاده احمد (ع) و سیدعلی (ع) نورپردازی شده است و در طرح آینده نیز بقاع امامزادگان جعفر (ع) زواریان و جعفر (ع) اجرایی خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در پایان ابراز امیدواری کرد که با جذب اعتبار مورد نیاز تمامی بقاع امامزادگان در سطح استان نورپردازی شود.

کد مطلب 955253

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