به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام غلامرضا ناظمی ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای این طرح گفت: با توجه به فضای معنوی بقاع امامزاگان و همچنین موقعیت گردشگری مذهبی این اماکن، طرح جامع نورپردازی اجرا میشود.
وی ادامه داد: باید بقاع امامزادگان به قطبهای فرهنگی تبدیل شود و این اداره کل علاوه بر توجه به این موضوع با طرحهای مختلف در جذب زائر و همچنین زیباسازی بقاع تلاش میکند.
حجتالاسلام ناظمی با اشاره به مشخصات فنی این پروژه گفت: در طرح جامع نورپردازی از پروژکتورهای کم مصرف استفاده شده است که با نور فیروزه ای گنبد امامزاده را نورپردازی میکند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: نورپردازی بر اساس طرح اداره بقاع متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم طراحی شد که پس از ارائه مورد تصویب قرار گرفت.
وی هزینه اجرای این طرح برای هر بقعه امامزاده را متفاوت عنوان کرد و گفت: به طور میانگین برای نورپردازی هر بقعه 30 تا 50 میلیون ریال اعتبار لازم است.
حجتالاسلام ناظمی افزود: هماکنون دو بقعه امامزاده احمد (ع) و سیدعلی (ع) نورپردازی شده است و در طرح آینده نیز بقاع امامزادگان جعفر (ع) زواریان و جعفر (ع) اجرایی خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در پایان ابراز امیدواری کرد که با جذب اعتبار مورد نیاز تمامی بقاع امامزادگان در سطح استان نورپردازی شود.
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