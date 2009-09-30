"مبانی نظری موسیقی ایرانی" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، "مبانی نظری موسیقی ایرانی" که اولین کتاب مستقل تئوری موسیقی ایرانی محسوب می شود با همکاری مصطفی کمال پورتراب، حسین علیزاده، هومان اسعدی، مینا افتاده، علی بیانی و ساسان فاطمی تالیف شده است.

در مقدمه این کتاب آمده است: موسیقی ایرانی به همراه موسیقی های عربی و ترکی خانواده بزرگی را تشکیل می دهد که بیش از هزار سال قدمت دارد. این خانواده قرن ها دارای اصول و قواعد تقریبا واحدی بوده است و همه فرهنگ های تشکیل دهنده آن، در تدوین این قواعد نقش داشته اند. از حدود سه- چهار قرن پیش رفته رفته اعضای این خانواده بزرگ هر کدام راه جداگانه ای را در پیش گرفتند.

در بخش دیگری از این مقدمه آمده است: تئوری هایی که در قرن حاضر برای موسیقی ایرانی نوشته شده اند بیشتر به مبانی نظری موسیقی اروپا توجه کرده اند... سال ها است که ضرورت تدوین یک تئوری موسیقی ایرانی برای آموزش در هنرستان ها، که از دل همین موسیقی بر آمده باشد احساس می شود؛ کتاب حاضر برای پاسخ گویی به این نیاز تالیف شده است.

کتاب"مبانی نظری موسیقی ایرانی" در 3 فصل جداگانه ضمن توضیح مفاهیم اصلی و کاربردی موسیقی، به بررسی تقسیمات موسیقی ایرانی مانند دستگاه، آواز و گوشه پرداخته است و در نهایت دستگاه ها و آوازهای موسیقی ایرانی را به لحاظ فواصل و پرده بندی موسیقایی شرح داده است.

بخش اول کتاب مذکور به"نغمه و فاصله"، بخش دوم به"مفاهیم بنیادین" و بخش سوم به"شناخت درآمدهای دستگاه ها و آوازها" اختصاص دارد.