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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

شعبه هلال احمر در فامنین همدان راه اندازی شد

شعبه هلال احمر در فامنین همدان راه اندازی شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان گفت: با شهرستان شدن فامنین، جمعیت هلال احمر شعبه این شهرستان نوپا راه‌ اندازی شد.

حمید ره‌انجام در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: با توجه به لزوم استقرار نیروهای امدادی در تمام نقاط استان همدان و با هدف پایه‌گذاری اساسی مراکز اداری و انبارهای امدادی برای تمام شهرستانهای این استان، در فامنین نیز شعبه جمعیت هلال احمر آغاز به کار کرد.

وی ادامه داد: با همکاری فرمانداری، شورای شهر و مساعدت شرکت مخابرات استان همدان، ساختمانی در اختیار این جمعیت قرار گرفته که مقدمات استقرار هلال احمر صورت گرفته است.

ره انجام افزود: از آنجایی که فامنین در مسیر راه‌های اصلی بین استانهای همدان و تهران و از طرف دیگر در بین راه قزوین و همدان قرار گرفته است، از نظر پشتیبانی حوادث مختلف و حساسیت موضوع در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد.

وی همچنین تصریح کرد: پس از اتمام مراحل ایجاد شعبه در فامنین، پایگاه امداد جاده‌ای تجرک با مجهزترین امکانات امدادی زیر نظر شعبه فامنین ادامه فعالیت خواهد داد.

کد مطلب 955272

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