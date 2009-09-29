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۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۹

کمبود اعتبار دلیل تاخیر در ساخت سیلوهای سیرجان و بافت است

کمبود اعتبار دلیل تاخیر در ساخت سیلوهای سیرجان و بافت است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل غله کرمان با تاکید بر اینکه در صورت تامین اعتبار ساخت سیلوها در سال جاری به پایان می رسد، گفت: تاخیر در ساخت سیلوهای سیرجان و بافت به دلیل کمبود بودجه و امکانات بوده است.

احمد صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: دلیل اصلی تاخیر در ساخت سیلوهای سیرجان و ارزوئیه بافت کسری بودجه و امکانات بوده است که موجب توقف این طرحها شده بود که با حل این مشکل هم اکنون ساخت این مراکز درحال انجام است.

وی افزود: در صورت تامین اعتبار این سیلوها تا پایان سال جاری به پایان می رسند.

صفوی در خصوص وضعیت نیاز استان کرمان به سیلوهای جدید گفت: در صورت اتمام طرحهای در حال انجام نیاز استان به سیلوهای جدید برطرف می شود.

مدیرکل غله کرمان همچنین گفت: سیلوی ارزوئیه 30 هزار تن و سیلوی سیرجان نیز 50 هزار تن ظرفیت دارند.

وی در خصوص قرار گرفتن سیلوی کرمان در شهر و افزایش بار ترافیکی در اطراف سیلو نیز عنوان کرد: با توجه به ظرفیت این سیلو باید از ظرفیت موجود استفاده شود اما پیش بینی می شود در سال آتی با راه اندازی سیلوهای درحال ساخت از ظرفیت این سیلو استفاده نشود و عملا شاهد ترافیک در این منطقه نباشیم.

کد مطلب 955281

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