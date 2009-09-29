مجموعه "موسیقی مذهبی شیعیان ایران" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه صوتی از 4 آلبوم با عنوان های"تعزیه ملی"، "تعزیه بومی"، "مدح و منقبت" و "نوحه و پیش خوانی" تشکیل شده که در آنها آثار و نمونه های مهم از گونه های مختلف موسیقی مذهبی شیعیان ایران گردآوری و ضبط شده است.

جهانگیر نصری اشرفی در مقدمه روی جلد این مجموعه آورده است: مجموعه حاضر مشتمل بر بخشی از تحقیقات نگارنده است که طی سال های 1371- 1378 صورت پذیرفته است. موارد انتخاب شده شاخص ترین نمونه های صوتی و الحان موسیقی مذهبی شیعیان ایران است که با توضیحاتی موجز پیرامون مفاهیم هر یک از لحن ها و نمونه ها ارائه شده است.





در دفترچه منتشر شده همراه این مجموعه نیز ضمن بیان تقسیم بندی انواع گونه های موسیقی مذهبی شیعیان ایران، ویژگی هر کدام از این گونه ها و فلسفه وجودی آنها توضیح داده شده است.