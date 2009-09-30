"داستان دوست" عقیقی آماده پخش شد

عقیقی به خبرنگار مهر گفت: با پایان مراحل فنی فیلم تلویزیونی "داستان دوست" که محصول سیما فیلم است برای بازبینی و پخش به تلویزیون تحویل داده شد و به زودی این فیلم از یکی از شبکه‌های سیما به روی آنتن می‌رود.

"داستان دوست" که دیدار دو برادر پس از سال‌ها دوری از یکدیگر را روایت می کند به تهیه کنندگی منوچهر محمدی بر اساس فیلمنامه عقیقی ساخته شده است و فرخ نعمتی، آهو خردمند، لیلا زارع، مهدی احمدی و محمدرضا افشار بازیگران آن هستند.

سایر عوامل پروژه عبارتند از تصویربردار: رضا تیموری، صدابردار و صداگذار: ساسان نخعی، طراح صحنه و لباس: جهانگیر میرزاخانی، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی و فاطمه کمالی، تدوینگر، طراح و مجری تیتراژ: شهروز توکل، عکاس: مهدی دلخواسته، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: احسان سجادی حسینی، منشی صحنه: مریم طریقی‌نژاد.