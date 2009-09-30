  1. هنر
  2. سینمای ایران
۸ مهر ۱۳۸۸، ۸:۳۲

"داستان دوست" عقیقی آماده پخش شد

"داستان دوست" عقیقی آماده پخش شد

فیلم تلویزیونی "داستان دوست" به کارگردانی سعید عقیقی آماده پخش از تلویزیون شد.

عقیقی به خبرنگار مهر گفت: با پایان مراحل فنی فیلم تلویزیونی "داستان دوست" که محصول سیما فیلم است برای بازبینی و پخش به تلویزیون تحویل داده شد و به زودی این فیلم از یکی از شبکه‌های سیما به روی آنتن می‌رود.

"داستان دوست" که دیدار دو برادر پس از سال‌ها دوری از یکدیگر را روایت می کند به تهیه کنندگی منوچهر محمدی  بر اساس فیلمنامه عقیقی ساخته شده است و فرخ نعمتی، آهو خردمند، لیلا زارع، مهدی احمدی و محمدرضا افشار بازیگران آن هستند.

سایر عوامل پروژه عبارتند از تصویربردار: رضا تیموری، صدابردار و صداگذار: ساسان نخعی، طراح صحنه و لباس: جهانگیر میرزاخانی، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی و فاطمه کمالی، تدوینگر، طراح و مجری تیتراژ: شهروز توکل، عکاس: مهدی دلخواسته، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: احسان سجادی حسینی، منشی صحنه: مریم طریقی‌نژاد.

کد مطلب 955299

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها