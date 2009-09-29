عدم توانمندی مدیران آموزشگاه های آزاد فنی باعث سلب امتیازات می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مرتضی بدیعی ظهر سه شنبه در همایش موسسات کارآموزی منطقه غرب تهران در مرکز فنی و حرفه ای شهید خدایی کرج اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مشکلات آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای عدم آگاهی مدیران به حقوق و تسهیلات است که در این راستا تدابیری اندیشیده شده است.

وی با اشاره به اینکه در هر مجموعه مدیریت تغییراتی پدید می آید، افزود: در حال حاضر وضعیت موجود مدیریت سازمان فنی و حرفه ای در جهت حمایت قاطع ار آموزشگاه ها است که باید از این وضعیت نهایت استفاده و بهره را برد.

این مسئول خاطرنشان کرد: آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در طول 30 سال گذشته همواره مظلوم واقع شده چون از ابتدا تشکلی برای آنها وجود نداشت و مدیران در اقصی نقاط کشور به خدمت صادقانه و مظلومانه می پرداختند اما هم اکنون با کمک بخش خصوصی اجرای اکثر اقدامات و طرحها در اختیار مدیران و جز وظایف آنهاست.

اقتصاد ایران نیازمند آموزشهای فنی و حرفه ای است

بدیعی بیان داشت: در حال حاضر اقتصاد کشور ما به آموزشهای فنی و حرفه ای و تربیت افراد ماهر در این زمینه نیاز دارد که در این راستا باید سرمایه گذاران بخش خصوصی به کمک ما بیایند تا احساس عدم امنیت شخصی و سرمایه گذاری از بین رود.

رئیس هیئت مدیره کانون کشوری آموزشگاه های فنی و حرفه ای عنوان کرد: هم اکنون آیین نامه، ضوابط و دستورالعمل آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای توسط کانون کشوری تدوین شده و با چاپ 15 هزار بروشور و کاتالوگ در اختیار مدیران آموزشگاه های آزاد فنی سراسر کشور قرار می گیرد.

در این همایش 600 نفر از مدیران و موسسان آموزشگاه های آزاد غرب استان تهران حضور داشتند.