جعفر عروجی مدیر تولید این پروژه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری مجموعه "تاوان" از 28 شهریور شروع شده و در حال حاضر در لوکیشن خانه کامبیز (شهنام شهابی) در دربند ادامه داد. به زودی بازیگران دیگری به پروژه ملحق می‌شوند. بخشی از لوکیشن‌های مجموعه "تاوان" در رامسر است و به احتمال زیاد این بخش‌ها در بهمن‌ماه ضبط می‌شود.

مجموعه "تاوان" در 18 قسمت به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه تهیه می‌شود و پژمان بازغی، سارا خوئینی‌‌ها، رضا رویگری، سیدمهرداد ضیایی، احمد ساعتچیان، مهران رنجبر، رامین راستاد، مریم کاویانی، کاظم هژیرآزاد، شاه‌علی سرخانی، کیانوش گرامی، فرج گلسفیدی، ج. عروجی، مجید جعفری و ... در آن بازی می‌کنند.

"تاوان" یک تریلر جاده‌ای و شهری در ژانر اجتماعی است و عوامل آن عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: آرش برهانی، علیرضا معتمدی، مدیر تصویربرداری: محمد ناصری، صدابردار: منصور شهبازی، طراح صحنه و لباس: منصوره یزدان‌جو، طراح گریم: الهام حیدری، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: روزبه سجادی حسینی، منشی صحنه: فهیمه کرمی، عکاس: نادر فوقانی.