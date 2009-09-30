تدوین "خواستگاری در خواستگاری" شروع شد

حسینی به خبرنگار مهر گفت: تدوین از شنبه شروع شده و تا 10 روز دیگر ادامه دارد، هنوز صداگذار و آهنگساز این فیلم انتخاب نشدهاند و پس از پایان تدوین برای صداگذاری و ساخت موسیقی برنامهریزی میکنیم.
مریم امیرجلالی، افسانه ناصری، جلال طباطبایی، خشایار راد، افسانه ناصری، غلامرضا بنفشهخواه، کیانوش گرامی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه این فیلم 90 دقیقهای که فضایی طنزآمیز دارد را حسینی نوشته است.
عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: علی عالمی، صدابردار: هادی افشار، مدیرتولید: محسن آقاخان، طراح صحنه و لباس: حمید رفیعزاده و طراح گریم: شبنم قاسمی، تدوین: ر. حسینی. روحالله حسینی پیشتر فیلمهای تلویزیونی "بهشت کوچک" و"جستجو در مه" را کارگردانی کرده است.
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