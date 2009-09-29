مردم کرمان تمایلی به انجام سفر ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مدیر آژانس جنوب شرق ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: مردم استان کرمان نسبت به سایر استانها کشور میزان سفر کمتری را انجام می دهند و در واقع تمایل سفر در کرمان پایین است.

وی افزود: در کرمان شرکتهای مسافرتی باید با زحمت و ارائه خدمات ویژه مردم را به سفر راغب کنند و با این وجود تعداد سفرهای استان نسبت به بقیه نقاط کشور مطلوب نیست.

دهقانی اضافه کرد: دلیل عمده این مسئله در کرمان فرهنگی است که باید توسط جامعه شناسان ریشه یابی شود.

وی خاطرنشان کرد: خانواده های کرمانی در بسیاری از جنبه های دیگر زندگی هزینه های هنگفتی را صرف می کنند و کمتر به در زمینه انجام مسافرت هزینه اختصاص می دهند در صورتیکه انجام سفر موجب می شود با تقویت روحیه اجتماعی و نشاط در بسیاری از هزینه های دیگر از جمله درمان صرفه جویی شود.

نائب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان عنوان کرد: سفر در دید و نگرش جامعه می تواند تاثیر چشمگیر بگذارد و موجب پیشرفت شود.

وی افزود: استقبال از سفرهای زیارتی در کرمان نسبت به دیگر سفرها بیشتر است که به روحیه مذهبی مردم کرمان باز می گردد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص افزایش گرایش مردم به سفر در استان کرمان گفت: با بسترسازی های انجام شده وضعیت نسبت به گذشته بهبود یافته است اما همچنان با شاخص مطلوب فاصله داریم.