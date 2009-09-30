طریقت به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم را هستی طریقت نوشته و موضوع آن درباره عاشورا و تاسوعا است. طرح اولیه این فیلمنامه متعلق به سیدرسول مصطفوی است و فیلمنامه داستانی اجتماعی دارد، امیدوارم بتوانم پیش از شروع سال 89 پیش‌تولید این فیلم را شروع کنم.

وی درباره مستند "درخشش" گفت: در سینمای داستانی و مستند فیلم‌های مختلف درباره سینما، پشت صحنه و حاشیه‌های آن ساخته شده است، من در "درخشش" سعی کردم تصویری متفاوت و تازه از سینما ارائه بدهم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی کسانی که در شغل‌‌ها و حرفه‌های مختلف حضور داشتند به فعالیتشان ادامه دادند اما تعدادی از سینماگران از ادامه فعالیت منع شدند.

کارگردان فیلم "خاطره" ادامه داد: امام خمینی (ره) در آن زمان گفتند ملاک حال افراد است و نباید به دلیل گذشته مانع فعالیت افراد شد، اما این سخن ایشان درست اجرا نشد، در "درخشش" مشکلات سینماگران در سال‌های گذشته و این روزها به تصویر کشیده شده است.

طریقت گفت: فیلم برای نمایش آماده شده و آن را به جشنواره سینما حقیقت ارائه می‌دهم تا اولین بار در این جشنواره روی پرده برود، من درباره سیاهی لشگرهای سینما هم فیلم ساخته‌ام که با استقبال مواجه شد، امیدوارم "درخشش" هم مورد توجه قرار بگیرد.

فیلم سینمایی "خاطره" به کارگردانی نادر طریقت با بازی مهناز افشار، پژمان بازغی، شبنم قلی‌ خانی و شمسی فضل‌الهی در جشنواره فیلم فجر روی پرده می‌رود.