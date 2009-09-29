به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از در روزنامه کرونن وضعیت موجود را می‌‎توان در مدارس و خیابانها به وضوح دید.

به گزارش این روزنامه، با اتباع مسلمان اتریش و یا مسلمانانی که در اتریش متولد می‌شوند، باید با روش سیاسی خاصی برخورد کرد. این تغییر ساختار اجتماعی را در وین بیشتر از سایر نقاط اتریش می‌توان دید. در سال 1984 از مجموع 89200 نوزاد در اتریش 78000 نفر آنها به دین کاتولیک ،2200 نفر مسلمان بودند که درصد 87.4 و 2.5 را تشکیل می‌دادند. در سال 1990 این تناسب به 84 و 3.8 رسید در حالی که هم‌اکنون 36.7 درصد نوزادان کاتولیک و 24.1 درصد مسلمان هستند. سنگینی کفه ترازو به سود مسلمانان در کشورهای پیشرفته صنعتی به‌تدریج از سال 1950 شروع شده است.

ولی موج چشمگیر آن از سال 1990 است. یکی از علل عمده آن بروز جنگ در یوگسلاوی سابق بود. ترکها گروه مسلمانانی هستند که بخش اصلی مسلمانان را در اتریش تشکیل می‌دهند.