آغاز جنگ سرد میان الجزایر و فرانسه/ اختلافات دو کشور بالا گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البیان امارات در گزارشی نوشت: این اختلافات در برهه اخیر حتی از زمان جنگ نظامی الجزایر با فرانسه طی سال های 1954 تا 1962 نیز بیشتر است، جنگی که با شکست پاریس همراه شد.

بر پایه این گزارش، در کمتر از یک هفته گذشته پاریس سه موضوع جدید را برای فشار بیشتر علیه الجزایر مطرح کرده است؛ نخستین مسئله موضوع ترور 7 تن از راهبان مسیحی از کلیسای "اطلس" در جنوب پایتخت الجزایر در سال 1996 بوده است.

دومین مورد به موضوعاتی ویژه در جنگ میان دو کشور و سومین آنها موضوع هسته ای الجزایر بوده است، که پاریس طی هفته اخیر از این سه موضوع برای افزایش فشار علیه الجزایر استفاده کرده است.

موضوع ترور 7 راهب مسیحی را اخیرا منابع امنیتی در فرانسه با اعلام اینکه این هفت نفر به دست یک گروه تندرو در الجزایر کشته شده اند، دوباره به جریان انداخت.

از طرفی اخیرا "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه با رد درخواست عذرخواهی در قبال جنگ با الجزایر و موضوع ارتکاب جرایم جنگی توسط فرانسه در دوران اشغال الجزایر (طی سال های 1830 تا 1962) گفته بود: اینکه فرزندان مسئولیت گناه پدران خود را به گردن بگیرند، پذیرفتنی نیست.

همچنین طی هفته گذشته کتابی در فرانسه منتشر شد که درباره موضوع صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای الجزایر ابراز تردید کرده بود و البته ورود این کشور به موضوع تحقیق درباره ساخت تسلیحات هسته ای را محتمل دانسته بود.

این درحالیست که الجزایر نیز چندی پیش علاوه بر موضوع لغو قرارداد تسلیحاتی با فرانسه، پاریس را به جاسوسی هسته ای از این کشور متهم کرده بود.

بر این اساس تحلیلگران سیاسی پیش بینی می کنند، تشنج در روابط الجزایر- فرانسه وارد مرحله تازه ای شده است، که نوید آغاز جنگ سرد میان این دو کشور را می دهد.