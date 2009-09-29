ملاک و معیاری برای انتخاب شهردار اراک مشخص نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر در اراک رضا یوسفی تبار بعدازظهر سه شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه شهردار اراک در جمع خبرنگاران افزود: در چهار جلسه چهار ساعته روند استیضاح شهردار اراک بررسی و در نهایت در جلسه ای آرام و بدون جنجال، شامگاه دوشنبه رای به برکناری شهردار گرفته شد.

وی با بیان اینکه با رفتن شهردار اراک تاخیری در روند پروژه های در دست اقدام صورت نخواهد گرفت، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که با رفتن هر شهردار فردی قوی تر وارد میدان کار شده است.

وی با تاکید بر اینکه درخواست استیضاح از سوی 3 تن از اعضای شورای شهر مبنی بر قانع نشدن برخی از اعضا مطرح شده بود، گفت: در جلسه قبل، اعضای شورا 55 سوال طرح کردند.

کریمی در طول تصدی گری این شغل با چالشهای بسیاری با اعضای شورای شهر اراک مواجه بود به نحوی که در اسفند ماه سال گذشته نیز شهردار را با 5 رای موافق برکنار کرده بودند که با رای دیوان عدالت اداری در فروردین ماه دوباره به این سمت بازگشت.

در جلسه شب گذشته حسن احمدی، رضا یوسفی‌تبار، منوچهر کاظمی، علی رجایی، زهرا آباقری، سید علی قائم مقامی و زینت السادات کریمی با رای موافق خود دکتر علی اکبر کریمی را از مقام شهرداری اراک عزل کردند.