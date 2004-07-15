متن منشور وفاق احزاب، تشكلها و گروههاي سياسي جمهوري اسلامي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر، شرح سند منشور وفاق مباني مربوط به فعاليت و رقابت سياسي بين احزاب، گروهها وتشكلهاي سياسي به اين شرح است:

1. پذيرش حقوق اساسي ملت

2. التزام به منافع و امنيت ملي

3. حفظ و تقويت وفاق ملي

4. التزام به قانون اساسي

5. التزام به اسلاميت نظام وولايت امر (براساس اصول مربوط در قانون اساسي) و التزام به جمهوريت نظام براساس اصل ششم قانون اساسي

6. حفظ و حراست ازصيانت استقلال و تماميت ارضي كشور

7. پذيرش راي اكثريت و التزام عملي به نتيجه انتخابات (پس از طي مراحل قانوني آن)

8. عدم اتكاء به حمايت كشورها و عوامل خارجي در رقابتهاي سياسي و پرهيز از فراهم آوردن زمينه دخالت ايشان در امور داخلي كشور.



ب) قواعد رفتاري و الزامات و تعهدات مربوط به آن

1. دفاع از حقوق قانوني ساير احزاب براي رقابت سياسي و نشر ايده ها و برنامه هايشان

2. پرهيز از هرگونه اقدام عملي نظري براي حذف ساير احزاب از عرصه رقابت سياسي

3. پرهيز از ترويج و عدم حمايت از فعاليتها و اقدامات غير قانوني گروههايي كه همه يا برخي از مباني فوق (مندرج در بند الف) را قبول ندارند، مگر در مواردي كه مربوط به حقوق عام شهروندي مي باشد.

4. خودداري از ايجاد، تبليغ يا تقويت و تشديد شكافهاي اجتماعي (مذهبي، قومي و قبيله اي) و يا بهره گيري از آنها و حمايت از حقوق قانوني اقوام و اقليتهاي ديني و مذهبي.

5. پرهيز از هرگونه اقدامي كه منجر به نقض قانون اساسي يا اصول آن مي شود.

6. پرهيز از ايراد تهمت و افتراء به احزاب ديگر

7. توجه و اهتمام به نقد عملكرد افراد، شخصيت ها و احزاب و گروهها به جاي تخريب آنها و عدم ورود به حوزه هاي خصوصي افراد

8. عدم اتكاء به ساير احزاب، گروهها و تشكلهاي ديگر به خشونت و يا تهديد آنها

9. نفي خشونت و محكوم نمودن اعمال آن از سوي هر فرد، حزب، گروه و تشكل

10. عدم حمايت از حركت هاي غير قانوني و محكوم كردن آنها، به ويژه در امر انتخابات (توجه به موارد ذكر شده در فصل مربوط به تخلفات انتخاباتي در قانون انتخابات).

11. التزام به رعايت ادب و احترام نسبت به رقبا و بكارگيري ادبيات منطقي و استدلالي در مباحثات، مذاكرات و نقدها

12-پرهيز از اخلال در فعاليتهاي قانوني ساير احزاب گروهها و تشكلهاي سياسي و خودداري از برهم زدن گردهمايي ها، تظاهرات و راهپيمايي هاي آنان.

13. پرهيز از افشاي اطلاعات و تصميم هاي درون سازماني احزاب، تشكلها و گروههاي سياسي ديگر.

14. خودداري از تلاش براي كسب اطلاع از اخبار درون سازماني احزاب، تشكلها و گروههاي سياسي ديگر.

15. خودداري از شكايت هاي ناحق، بيهوده و نادرست عليه ساير احزاب

16. پرهيز از ايراد اتهامهاي ايدئولوژيك در رقابت سياسي

17. تعهده به ارجاع شكايات احزاب، گروهها و تشكلهاي سياسي از يكديگر به هيات داوري خانه احزاب ايران پيش از طرح موضوع در مراجع قانوني.

19- تفكيك قائل شدن بين عملكرد و مواضع شخصي اعضاي تشكل ها با عملكرد و مواضع رسمي احزاب، تشكلها و گروههاي سياسي از سوي تشكل هاي رقيب در نقدها از يك سو و اعلام موضع رسمي توسط احزاب نسبت به عملكرد و مواضع شخصي اعضاي خود از سوي ديگر.

20- تلاش براي حضور فعال درعرصه هاي سياسي ودفاع از مواضع داخلي وخارجي جمهوري اسلامي ايران

ج) اقتضاها:

1. تعهد احزاب، گروهها و تشكلهاي سياسي به رعايت مباني و قواعد رفتاري و آموزش آن به اعضا و مراقبت در رعايت آنها.

2. پاسخ مثبت به دعوتهاي مبتني بر همكاري و تشريك مساعي توسط احزاب ديگر.

3. برقراري ملاقاتهاي منظم در چارچوب برنامه هاي احزاب ايران

4. تعهد احزاب به پذيرش و اجراي راي كميته داوري خانه احزاب ايران.