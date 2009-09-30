به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران اعزامی 12 رشته به بازی‏های ویتنام موظف هستند طبق جدول زما‎ن‎بندی شده از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی در طرح معاینه کامل تخصصی پزشکی این فدراسیون شرکت کنند تا در صورت تائید پزشکان و متخصصان معالج برای آنها شناسنامه سلامت صادر شود.

قرار بود پروسه تایید سلامت ورزشکاران ایران در بازی‎های داخل سالن قهرمانی آسیا روز گذشته (سه شنبه) با انجام معاینات پزشکی اعضای تیم ملی کبدی آغاز شود اما با غیبت ورزشکاران این رشته و موکول شدن تست سلامت آنها به روز جمعه اجرای این طرح به طور رسمی از امروز (چهارشنبه) آغاز می‎شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

جدول زمان بندی شده فدراسیون پزشکی ورزشی برای مراجعه ورزشکاران رشته‎های مختلف به این فدراسیون به این شرح است:

چهارشنبه (8 مهرماه)

* ورزش های همگانی، شطرنج، بسکتبال، جودو

پنجشنبه (9 مهرماه)

* شنا، تیرو کمان

جمعه (10 مهرماه)

* دوومیدانی، فوتسال، ژیمناستیک، ووشو، ورزش های رزمی و کبدی

تست بیماری‎های قلبی، عروقی، فشار خون داخلی، گوش، حلق، بینی، ارتوپدی، پیکرسنجی و همچنین تزریق واکسن آنفولانزا از جمله بخش‎های معاینات پزشکی ورزشکاران خواهد بود.

در صورتی که ورزشکاران مورد معاینه از سلامت پزشکی کامل برخوردار نباشند از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی و کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک نسبت به درمان مشکلات موجود اقدام می‎شود و یا اینکه در صورت نیاز نفرات جدید به عنوان جایگزین معرفی خواهند شد.

سومین دوره بازی‏های آسیایی داخل سالن 8 تا 17 آبان‎ماه در هانوی ویتنام برگزار خواهد شد.