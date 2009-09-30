به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران اعزامی 12 رشته به بازیهای ویتنام موظف هستند طبق جدول زمانبندی شده از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی در طرح معاینه کامل تخصصی پزشکی این فدراسیون شرکت کنند تا در صورت تائید پزشکان و متخصصان معالج برای آنها شناسنامه سلامت صادر شود.
قرار بود پروسه تایید سلامت ورزشکاران ایران در بازیهای داخل سالن قهرمانی آسیا روز گذشته (سه شنبه) با انجام معاینات پزشکی اعضای تیم ملی کبدی آغاز شود اما با غیبت ورزشکاران این رشته و موکول شدن تست سلامت آنها به روز جمعه اجرای این طرح به طور رسمی از امروز (چهارشنبه) آغاز میشود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
جدول زمان بندی شده فدراسیون پزشکی ورزشی برای مراجعه ورزشکاران رشتههای مختلف به این فدراسیون به این شرح است:
چهارشنبه (8 مهرماه)
* ورزش های همگانی، شطرنج، بسکتبال، جودو
پنجشنبه (9 مهرماه)
* شنا، تیرو کمان
جمعه (10 مهرماه)
* دوومیدانی، فوتسال، ژیمناستیک، ووشو، ورزش های رزمی و کبدی
تست بیماریهای قلبی، عروقی، فشار خون داخلی، گوش، حلق، بینی، ارتوپدی، پیکرسنجی و همچنین تزریق واکسن آنفولانزا از جمله بخشهای معاینات پزشکی ورزشکاران خواهد بود.
در صورتی که ورزشکاران مورد معاینه از سلامت پزشکی کامل برخوردار نباشند از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی و کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک نسبت به درمان مشکلات موجود اقدام میشود و یا اینکه در صورت نیاز نفرات جدید به عنوان جایگزین معرفی خواهند شد.
سومین دوره بازیهای آسیایی داخل سالن 8 تا 17 آبانماه در هانوی ویتنام برگزار خواهد شد.
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