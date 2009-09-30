واریز اشتباهی یک تریلیون و 700 میلیون دلار به حساب یک کارگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی‌اس‌ال نیوز، ناتاشا راسک 46 ساله که مدت 20 سال کارمند بانکهای آمریکا بوده در یک اشتباه تایپی مبلغ یک تریلیون 700 میلیون و 840هزار دلار به حساب بانک یک جوان 32 ساله واریز کرد.

این جوان خوش‌ شانس کارگر یک رستوران در حومه شهر است و بلافاصله پس از واریز این پول به حسابش مبلغ پانصد هزار دلار از حساب شخصی‌اش برداشت کرده است.

مسئولان بانک مرکزی نیویورک سه ساعت پس از واریز این پول هنگفت حساب بانکی کارگر جوان را بسته است. اما هنوز نتوانسته مبلغ 500 هزار دلاری را باز گرداند.