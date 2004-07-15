100 بناي تاريخي استان يزد قابليت جذب گردشگر دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، بيش از 60 درصد اين بناها بدليل كمبود نيرو يا احتياج به مرمت جزيي، بصورت تعطيل و نيمه تعطيل هستند و امكان بازديد علاقمندان از آنها وجود ندارد.

بناهايي چون خانه محمودي، مسجد چهل محراب، خانه ملك زاده، بقعه شيخ احمد مهادان، مدرسه ي كماليه، حسينيه هشت و خانه حسينيان و در سطح استان به كاروانسرا و قلعه خرانق، مجموعه شهداي فهرج، آسياب آبي اشكذر، مجموعه سلطان بندر آياد، قلعه سر يزد و مجموعه مهر پادين از جمله اين بناها هستند.

بر اساس اين گزارش بكار گيري 100 نفر نيروي جديد براي دولت امكان پذير نيست و بايد به هر طريق ممكن بخش خصوصي و انجمن هاي مردمي ميراث فرهنگي در اين جريان وارد شوند.

سرمايه گذاري در بخش ميراث فرهنگي و گردشگري يزد توجيه اقتصادي خوبي دارد و نقطه ي سربه سري به خاطر درآمد مازاد بسيار زودتر از طرحهايي با هزينه ي مشابه است.

اماكن فرهنگي تاريخي شناسايي شده استان بالغ بر 3000 بنا معرفي شده است. يعني سه هزار بناي فرهنگي تاريخي به نحوي در اداره كل ميراث فرهنگي استان يزد داراي شناسنامه اند.

گفتني است بيش از 430 بنا در استان يزد در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده اند.