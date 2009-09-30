اولین "المپیک رسانه ها" هفته آینده در پکن / پذیرش یک مقاله از ایران

به گزارش خبرنگار مهر ، اجلاس رسانه ای پکن با شعار "مشارکت ، فعالیت برد-برد و توسعه" ، به چالشها و فرصتهای رسانه های جهان در عصر دیجیتال و بهره گیری از فناوریهای نوین شبکه ارتباطی خواهد پرداخت.

در اولین "المپیک رسانه ها" که برای اولین بار از 16 تا 18 مهر (هشتم تا دهم اکتبر) برگزار خواهد شد ، بیش از 300 تن از مدیران و چهره های رسانه ای جهان ، شامل 260 هیئت خارجی از130 رسانه جهان و 40 هیئت از سازمانها ورسانه های جمهوری خلق چین به همراه تعدادی از اساتید برجسته ارتباطات حضور خواهند داشت. هیئتی از شخصیت های رسانه ای جمهوری اسلامی ایران نیز برای حضور در این اجلاس و نیز سخنرانی و ارائه مقاله در 4 کارگروه تخصصی دعوت شده اند. ایران با یک مقاله پذیرفته شده در نشست های تخصصی این اجلاس حضور خواهد یافت.

"المپیک رسانه ها" به ابتکار و پیشنهاد خبرگزاری شینهوا - خبرگزاری ملی چین - پس از بازیهای المپیک تابستانی 2008 و به منظور گسترش همکاریهای رسانه ای جهان درمحل تالار بزرگ خلق چین در پکن برگزار می شود.

"چالشها و راه حلها در عصر چند رسانه ای و دیجیتال"،"رسانه های سنتی و رسانه های نوظهور ؛ رقابت ، اعتماد و اطمینان، همزیستی و توسعه "، "بحران اقتصادی و پاسخ های رسانه ها"، "چگونگی مواجهه رسانه های سنتی با چالشهای فناوریهای اینترنت و دیجیتال"، "یکپارچگی رسانه های جهان"، "فرصتها و چالشها در عصر چند رسانه ای و دیجیتال"، "تاثیر فناوریهای پیشرفته بر توسعه رسانه ها"و در نهایت "تعیین شکل آتی اتاق خبر و روزنامه نگاران" هشت موضوع اصلی مورد بحث در این اجلاس است.

خبرگزاری شینهوا با همکاری برخی خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی میزبان این نشست خواهد بود.

به گزارش مهر ، اجلاس رسانه ای پکن به دلایل مختلف ، از جمله گستردگی حضور رسانه ها و شخصیت های رسانه ای جهان و نیز بنیان گزاری اجلاس جهانی رسانه ها (WMS) از اهمیت بالایی برخوردار است و همایشی بزرگ از هم اندیشی تمامی رسانه های سنتی و مدرن جهان از روزنامه ، سرویسهای سیمی تلگرافی و رادیو و تلویزیون تا شبکه های ارتباط ماهواره ای ، اینترنت و رسانه های دیجیتال و تعاملی برای بررسی مهمترین فرصت ها و چالش های عصر ارتباطات محسوب می شود.

اولین اجلاس بلند پایه رسانه های جهان(World Media Summit) غیر دولتی ، غیر انتفاعی و صنفی است که با هدف افزایش همگرایی رسانه ها و اشتراک مساعی در زمینه چالش های حرفه ای برگزار میشود.