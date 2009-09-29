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۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۶

پاک سرشت اعلام کرد:

بومی سازی تکنولوژیهای مورد نیاز صنعت انتقال گاز

مدیر پژوهش و فن آوری شرکت ملی گاز از برنامه ریزی برای بومی سازی تکنولوژیهای مورد نیاز صنعت انتقال گاز طبیعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی شرکت انتقال گاز، سعید پاک سرشت با اشاره به راه اندازی واحد پژوهش و فن آوری در بخش انتقال گاز طبیعی، گفت: با ایجاد این واحد مستقل قصد داریم با ترسیم یک افق آرمانی برای صنعت انتقال گاز به یک سازمان فن آور محور دست یابیم.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد ارزش افزوده تنها با توسعه دانش و فن آوری ایجاد می شود، تصریح کرد: با توجه به ترسیم برنامه های توسعه ای در سطح شبکه انتقال گاز ایران در قالب برنامه های توسعه پنج ساله و افق چشم انداز استفاده از فن آوری های نوین ضروری به نظر می رسد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سیاست فعلی شرکت ملی گاز ایران حمایت از مراکز علمی و پژوهشی معتبر داخلی برای بومی سازی تکنولوژی است، بیان کرد: این موضوع علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، اشتغال آفرینی های مولد نیز به همراه خواهد داشت.

پاک سرشت با اشاره به ضرورت ایجاد تعامل و ارتباط دو سویه ما بین صنعت انتقال گاز و دانشگاه، یادآور شد: هم اکنون با حمایت مدیریت شرکت انتقال گاز، این ارتباط در حال شکل گیری است.

مدیر پژوهش و فن آوری شرکت ملی گاز ایران در پایان با مطلوب ارزیابی کردن اقدامات پژوهشی صورت گرفته در طی دو سال گذشته در سطح شرکت انتقال گاز، اعلام کرد: تداوم این رویه یک آینده درخشان را نوید می دهد.

کد مطلب 955398

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