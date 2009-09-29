سفر طولانی برای بازگشت به ایران / توجه ویژه مطبوعات سنگال به شاگردان دوستی

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان این تیم که خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی نوجوانان آماده می کند، پس از پایان اردوی سنگال ساعت 14 پنجشنبه(به وقت تهران) از داکار پایتخت این کشور سفری 7 ساعته به استانبول خواهند داشت و پس از توقفی 3 ساعته در فرودگاه این شهر، راهی ایران شده و ساعت 3 بامداد جمعه وارد فرودگاه امام خمینی(ره)خواهند شد.

بازیکنان حاضر در این اردو پس از دو دیدار تدارکاتی برابر تیم‌های زیر 19 سال و زیر 17 سال سنگال، تمرینات خود را در دو نوبت صبح و بعد ازظهر پیگیری کردند که آخرین جلسه تمرین این تیم صبح چهارشنبه(فردا) خواهد بود. سپس علی دوستی به شاگردانش استراحت خواهد داد تا آنها در آخرین روز حضور در سنگال به تفریح و خرید بپردازند.

از سوی دیگر پس از اینکه شاگردان علی دوستی برابر تیم زیر 19 سال سنگال به تساوی 2 بر 2 و مقابل تیم زیر 17 سال این کشور با نتیجه 3 بر یک به برتری دست یافتند، روزنامه‌های این کشور گزارش‌های مختلفی را در مورد قهرمان آسیا و یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی نوجوانان منتشر کردند و حتی در اکثر تمرینات این تیم، خبرنگاران محلی حضور دارند.

تمرینات تیم فوتبال زیر 17 سال ایران در کمپی واقع در 80 کیلومتری پایتخت سنگال، برگزار می شود که وضعیت آب و هوایی آن مشابه شهر کالابار(محل برگزاری دیدارهای این تیم در جام جهانی نوجوانان)، ساحلی، گرم و شرجی است تا بدن‌های بازیکنان به این شرایط جوی عادت کند.

شاگردان علی دوستی خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی نوجوانان سال 2009 - نیجریه آماده می کنند. این تیم روز یکشنبه سوم آبانماه به دیدار گامبیا می رود و در روزهای ششم آبانماه با کلمبیا و نهم آبانماه با هلند دیدار می کند.