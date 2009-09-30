دوره های آموزشی مجمع عالی حکمت اسلامی آغاز شد

حجت الاسلام خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: دوره های بلند مدت این مرکز شامل شرح اسفار جلد اول توسط استاد فیاضی، شرح اسفار جلد سوم با حضور استاد پارسانیا، شرح اسفار جلد ششم توسط استاد مرتضی جوادی، شوارق الالهام جلد دوم با حضور استاد حشمت پور، شرح اشارات نمط سوم توسط استاد حشمت پور، شرح حکمت متعالیه توسط استاد یزدان پناه، اشارات نمط پنجم توسط استاد شیروانی، تمهید القواعد استاد معلمی، شرح چهل حدیث حضرت امام (ره) توسط استاد تحریری و تمهید القواعد استاد رمضانی از روز گذشته آغاز شده و تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: دوره های آموزشی کوتاه مدت شامل نقد فرق انحرافی معاصر، شاخصهای عرفان ناب شیعی، نقد و بررسی فلسفه تحلیلی و تجربه دینی نیز به صورت یک روز در هفته از هفته آینده آغاز خواهد شد.

خراسانی یادآور شد: عضوپذیری و ثبت نام کتابخانه تخصصی حکمت اسلامی نیز آغاز شده است و کسانی که علاقمند به مشاوره در موضوعات حکمت اسلامی هستند با تکمیل فرم مرتبط و تعیین استاد، درخواست تعیین زمان مشاوره کنند.