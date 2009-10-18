وزیر جدید کار اولویت اشتغالزایی را تغییر داد

ولی الله داودآبادی در گفتگو با مهر در خصوص تغییر برنامه وزارت کار و امور اجتماعی در پرداختن به زمینه های اشتغالزایی، گفت: اینکه توسط وزیر سابق کار و امور اجتماعی دستیابی به هدف اشتغال از طریق بنگاههای زودبازده دنبال شد و حال وزیر جید کار و امور اجتماعی گفته اند ایجاد اشتغال از طریق مشاغل خانگی راهبرد جدید خواهد بود، در واقع تفاوت در نوع نگاه آنها به بازار کار است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور اظهار داشت: قطعا اگر به جای جهرمی نیز شخص دیگری طی 4 سال گذشته وزیر کار می شد روشها و سلیقه های خود را برای کاهش نرخ بیکاری و دستیابی به اشتغال اعمال می کرد.

داودآبادی تصریح کرد: مهم تر از اینکه بخواهیم سلیقه ها و نظرات شخصی وزیران مختلف کار و امور اجتماعی را بررسی کنیم باید ببینیم آنها برای دستیابی به اشتغال چه برنامه ای دارند. در هر حال ایجاد اشتغال مهم ترین مساله ای است که باید اتفاق افتد.

وی همچنین اشتغال واقعی را پایدار، سودآور، دائم و رو به پیشرفت توصیف کرد و افزود: زمانی می توان اشتغال جدید را پذیرفت که شاغل در طی دوران فعالیت خود رو به پیشرفت باشد و این فضا برای وی مهیا شود.

این مقام مسئول کارفرمایی بیان داشت: شغلی را می توان مفید دانست که منافع دو گروه کارگر و کارفرما در آن لحاظ شده باشد و در کنار آنها نیز اقتصاد کشور به شکوفایی برسد.

به گفته داودآبادی اگر بتوان در کشور اشتغال پایدار ایجاد کرد و از طریق آن نرخ بیکاری را کاهش داد، می توان تعادل بازار کار و رونق تولید را شاهد بود. حال خیلی مهم نیست که وزرا با چه دیدگاه و راهی این اهداف را دنبال می کنند.